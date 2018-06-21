​Остаться при своем: как не пасть жертвой квартирного вопроса

«Я – обманутый покупатель, оставшийся без денег и жилья. Собственник продал мне квартиру по поддельному паспорту»... «Юридическая контора, в которую я обратилась, оказалась недобросовестной. Я выиграла суд, но деньги так и не вернула»...

Форумы о недвижимости переполнены подобными историями. Как не стать жертвой и обезопасить себя? Как минимум, тщательно проверять исходные документы. Какие – рассказывает Анастасия Дмитрева, юрист компании «Этажи».

Базовый комплект

Чтобы продать дом или квартиру, собственнику много документов не понадобится: по закону требуется минимальный пакет документов. Это очень удобно для продавца. А вот покупателю, который хочет уберечься от неприятностей, стоит запросить у собственника ряд дополнительных бумаг.

Расширенный комплект

Идеально, если продавец сможет предоставить потенциальному покупателю дополнительные документы.

На авось

Отлично, если продавец предоставил все бумаги, которые вы у него запросили. Но как проверить их на подлинность? Очевидно, что распознать качественную подделку вы не сможете. Это под силу только специалистам.

Почти по Чернышевскому

Даже если вам попался честный продавец, пройти весь алгоритм сделки без проводника сложно. Нужно учитывать массу нюансов: чиновники могут вернуть вам на переделку неправильно заполненные бумаги, либо затеряются какие-то справки.

Как избежать проблем? Обратиться к риэлтору – неплохая идея, но надо понимать, что риэлтор риэлтору рознь. Риэлтор-частник – узкий специалист, его квалификации может не хватить для обеспечения безопасности. Если это небольшое и малоизвестное агентство недвижимости, оно может оказаться однодневкой или “коворкингом” для нескольких риэлторов-частников, которые арендуют вместе офис под единой вывеской. А вот в крупных компаниях риэлторов консультируют юристы, ипотечные специалисты, специалисты внутренней службы безопасности.

Выход все-таки есть

Раньше альтернативных способов безопасно продать или купить недвижимость не было. Пока не появилась «Гарантия безопасности сделки», авторский продукт компании «Этажи». Это комплексная услуга, которая заменит вам найм риэлтора, юриста, брокера, страхового агента и адвоката. В рамках программы клиент получает «Сертификат безопасности».

Действие сертификата распространяется не только на время сделки, но и после нее. Он обеспечивает: продавцу квартиры (юридическая защита в гарантийных случаях); покупателю новостройки (юридическая защита в гарантийных случаях); покупателю квартиры от собственника (финансовая и юридическая защита).

Подробные условия и гарантийные случаи можно прочитать в «Положении о гарантийных обязательствах » .

Как работает программа

На первом этапе специалисты службы безопасности и юристы проверяют документы на недвижимость, чтобы оформление сделки прошло гладко. Риэлтор оформляет недвижимость по строгим регламентам безопасных расчетов (расчеты проводятся после госрегистрации с обременением в пользу продавца, через аккредитив или банковскую ячейку). После оформления купли-продажи юристы «Этажей» бесплатно защищают интересы клиента при возникновении спорных ситуаций по совершенной сделке.

«Если по каким-то причинам клиент утратил право собственности, ему компенсируют сумму из собственного фонда компании, - подчеркивает Анастасия Дмитрева, руководитель юридического департамента компании «Этажи» в Сургуте, - В разных городах разная сумма компенсации. У нас клиентам в случае потери прав собственности «Этажи» выплатят до 3 миллионов рублей».

В России в 2017 году «Этажи» были единственной компанией с таким набором обязательств. В Сургуте на момент создания материала аналога программы «Гарантия безопасности сделки» нет.