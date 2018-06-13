​Бесплатные экскурсии по Сургутским новостройкам: такого тура вы еще не видели!

Бесплатная экскурсия по новостройкам состоится 16 июня в Сургуте. Маршрут разработают с учетом пожеланий всех зарегистрированных участников. Чтобы успеть занять место (количество ограничено!), записывайтесь: 77-96-41.

Участники сами оценят инфраструктуру района, транспортную доступность, состояние двора, парковку. Там, где возможно, покажут и демо-этажи: планировки и качество черновой отделки можно посмотреть вживую. “Экскурсоводами” станут лучшие риэлторы компании “Этажи” и представители застройщиков. Все консультации специалистов - бесплатные. Всех участников ждёт легкий ланч и прохладительные напитки, а также занимательная викторина.

“Очень удобно для работающих людей: не надо самому строить маршрут, ездить на своей машине. Надеемся, что к нам присоединяться жители Сургутского района, которые собираются переезжать в город. У них будет возможность с минимальными затратами посмотреть максимальное количество квартир”, - рассказала Наталия Лемец, заместитель директора федеральной риэлторской компании “Этажи”.

Риэлторы расскажут, как грамотно выбрать квартиру, как подобрать и оформить ипотеку и страховку. Ответят на вопросы о ценах на жилье, назовут средние цены квадратного метра и среднюю стоимость квартиры в новостройке. Полезной будет информация о скидках - например, на пул квартир в ЖК “Новин”, “Новые ключи” и “Акварель” есть дисконт от 250 до 500 тысяч.

Путешествовать по городу небольшие группы будут на комфортабельных автобусах. Так не будет давки и все успеют получить личную консультацию специалиста.Чтобы было еще комфортнее - одевайтесь и обувайтесь удобно, в автобус можно взять подушечку, чтобы не затекала шея.

Успевайте записаться по телефону 77-96-41 или через удобную форму на сайте.