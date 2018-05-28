Новый дачный сезон в Сургуте. Можно ли взять ипотеку на загородный дом

По данным ВЦИОМ, две трети россиян хотели бы переехать за город. Особенно обостряется это желание по весне, когда просыпается природа, а вместе с ней и намерение посадить дерево и построить дом. Что делать, если бюджет пока не позволяет? Разбираемся в “загородной” ипотеке.

Жизнь на два дома

Сургутский климат вносит коррективы в “загородную мечту”: для нас идеальная картина - это комфортная городская квартира на зиму, а летом - свежий воздух на своих шести сотках и без соседей за стенкой.

Марина и Владимир Широковы уверены: их момент настал. “Не задумывались, пока не было детей. А теперь хочется… Особенно весной и летом, чтобы все свое, с грядки. Есть коллеги и знакомые, которые живут на два дома, и их история нам нравится. Поэтому решили покупать дачу”, - делится планами Владимир Широков.

В последние годы спрос на жилье в пригороде Сургута растет. При этом все больше покупок совершается в кредит. В 2017 году 43% сделок с загородной недвижимостью в компании "Этажи" были заключены с привлечением ипотеки.

В чём хитрости “загородного” кредита?

Кредит на квартиру и дом: в чем разница? Помогает разобраться ведущий специалист по ипотечному кредитованию Наталья Павлова. Она знает об ипотеке все: от последних банковских продуктов до перечня требований к заемщикам.

Итак, пакет документов на загородный дом, по сравнению с квартирой, более внушительный. Первоначальный взнос, как правило, выше: в зависимости от банка он может достигать 10-40% от стоимости объекта. А процентная ставка за городом “подрастает” до 10-12,5%.

Алгоритм покупки

Сначала нужно выбрать подходящую ипотечную программу и получить одобрение банка: всё это делает ипотечный специалист компании. А помощь в выборе участка, дачи или дома лучше доверить риэлтору: он ориентируется в требованиях, которые конкретный банк предъявляет к объекту.

Выбрав объект, нужно убедиться, что у продавца в порядке документация на само строение и землю под ним: правоустанавливающие документы, межевой план, кадастровый план территории, декларация об объекте недвижимости. Бывает так, что собственник обо всем этом не позаботился заблаговременно.

Очень обидно, если уже одобренная ипотека “сорвётся” из-за того, что при банковском аудите обнаружатся какие-то недостатки объекта недвижимости - например, нет каких-то документов или они оформлены с ошибкой. Поэтому юристы компании и служба безопасности проверяют документы на дом, который понравился покупателю - это один из элементов программы “Гарантия безопасности сделки”. При таком подходе шансы на удачную сделку и успешное прохождение банковского аудита вырастают.

Что делать, если у собственника не все документы? “Всё оперативно решаем. Межевание, например, можно оформить в минимальные сроки, за 7-10 дней. Так же быстро можно оформить недвижимость в собственность продавца, если он почему-то этого не сделал. Как такое может получиться? Бывает, что в собственности только земля, но не дом, построенный на ней позже”, - рассказывает эксперт.

Как получить ипотеку на дом или землю в Сургуте

Весной в России должна была заработать “деревянная ипотека” на покупку домов с компенсацией банковской ставки и первоначальным взносом 10%. Но реальных программ на до сих пор не появилось. Поэтому у сургутян пока есть выбор из “классического списка” программ - а он за последние годы значительно пополнился, и условия кредитования стали интереснее для заёмщика.

Сейчас десять из 15 наших банков-партнеров выдают кредиты на загородную недвижимость. Частные дома и коттеджи можно купить по 11 программам, земельный участок - по 14 программам, дачу - по 4 программам. Мы помогаем человеку сориентироваться и подбираем действительно выгодную. Мы также помогаем с оценкой и страхованием, причем расходы на эти процедуры у нас часто ниже, чем в банках.

Наталья Павлова, эксперт компании “Этажи”





“С нами клиенту нужно собрать документы только один раз - не надо запрашивать на работе новые справки для разных банков. Да и в самих банках не надо стоять в очередях. Наши клиенты экономят время, придя в офис "Этажей". Саму заявку в банк тоже передаем мы - банк видит, что заёмщик пришел от “Этажей”, и может снизить процентную ставку. Так делают некоторые наши партнёры - дают клиентам преференции”, - комментирует Наталья Павлова.

А если кредит одобрят сразу несколько банков, специалисты подсчитают, где выгоднее. Может, клиент является участником зарплатного проекта или попадает под действие социальных льгот. Эксперт напоминает: выгода зависит не только от процентной ставки, но и от того, что написано в договоре мелким шрифтом

Поздняя весна - самый активный сезон покупки загородной недвижимости. В базе компании "Этажи" таких объектов около 2 тысяч. Это дома, дачи и участки на любой бюджет. Сделав выбор сегодня, уже этим летом можно будет почувствовать вкус загородной жизни.