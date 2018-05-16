​Двор в квартале «Новин»

Проект квартала «Новин» специалисты «Брусники» готовили вместе с международным бюро. Перед архитекторами стояла задача создать новую городскую среду, где жители будут чувствовать себя уютно и безопасно. В проект развития территории было включено не только строительство домов, но и инфраструктуры – дорог, парковочных мест, инженерных коммуникаций.

Квартал дает ощущение безопасности. Замкнутый периметр дома развивает социальный контроль. Внутри – свое пространство только для жителей. Соседи знают друг друга в лицо, и появление постороннего более заметно. Безопасно выходить вечером во двор. Он равномерно освещен (фонари, столбики, подсветка фасадов, деревьев, светильники в брусчатке). Нет темных закоулков. Жители «Новина» спокойно гуляют и возвращаются с работы домой.

Двор в квартале – это скрытое от города и посторонних пространство, эмоционально важное для человека, где он чувствует себя уже вне дома, но – защищенно, еще не в городе – но уже «за порогом».

При проектировании благоустройства – архитекторы продумали детскую инфраструктуру во дворе. В центре – расположена большая площадка с различными игровыми элементами. Они подобраны так, чтобы развивать необходимые навыки для детей разного возраста. А также влиять на формирования вкуса, развивать фантазию у детей.

«Обычно игровые площадки – это набор штампов: городок, замок, машина, несколько горок ярких цветов. 60 квадратных метров – посередине металлические качели, все по нормам, все хорошо. Но с детьми это так не работает. Дети пришли один раз, поиграли, а самое интересное – за ее пределами. Мы включаем в площадку элементы, которые способствуют развитию – как физическому, так и психологическому. Более абстрактные, чтобы дети могли превратить их во что угодно: это может быть магазин, замок или дом», – рассказывает Мирослав Штука, директор по ландшафту «Брусники».

В «Новине» есть лазалки из канатов, которые развивают гибкость и ловкость, гамак, чтобы жителям разного возраста хотелось больше проводить времени во дворе. Для взрослых – беседки из дерева. Здесь можно устроить пикник, смотреть как играют дети.

Также особое значение уделяется подбору растений в благоустройстве всего проекта.

«Брусника» в озеленении использует не только газоны, но и крупные деревья со сформировавшейся кроной, кустарники, многолетние цветы.

Во дворе разнообразное покрытие – брусчатка, мягкое прорезиненное покрытие на детской площадке, газонная трава, натуральная древесная кора. Так у жителей появляется любовь и привязанность к своему дому, хочется большое проводить времени на улице с семьей.

Оценить подходы компании «Брусника» в проектировании и строительстве дворовых пространств можно на бесплатной экскурсии. Запись на экскурсию по телефону: +7(3462)44-20-56.