Более 2 млрд рублей инвестируют строительные компании в детсады Сургутского района

Компания «Автобан», принадлежащая самому богатому депутату окружной думы Алексею Андрееву, к 2020 году должна будет построить на территории поселка Солнечный детский сад на 300 мест. Ввод в эксплуатацию данного объекта полностью закроет потребность населенного пункта в местах в ДДУ. Сегодня она составляет порядка тысячи мест, но по факту их на территории поселка всего 680 – в двух муниципальных детсадах и одном частном.

Строиться и оборудоваться детсад будет по схеме муниципально-частного партнерства. На начальном этапе средства в него вложит строительная компания, а по завершении строительства муниципалитет начнет его выкупать.

По аналогичной схеме в Сургутском районе уже наполовину построена школа-детсад в поселке Высокий мыс. Причем строительство идет с опережающими темпами. Компания «Сургутстройцентр» Вячеслава Волкова, согласно инвестиционному договору, должна была ввести объект в эксплуатацию в конце сентября 2019 года. Но введет в ноябре 2018 – на год раньше. Речь идет о строительстве общеобразовательной школы на 60 учеников с детским садом для 35 дошколят. По предварительным расчетам, выкупная стоимость объекта составит 570 млн рублей.

В ближайшее время муниципалитет намерен провести конкурс на право заключения инвестиционного договора для осуществления строительства еще одного детского сада на 300 мест в п. Нижнесортымский Сургутского района.