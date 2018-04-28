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​Что должно быть в хорошем и безопасном доме?

Дом – это не только то, что начинается за входной дверью квартиры. Это еще и дорога, и двор, и магазины под домом, и подъезд, и лифт.

А еще это ощущение безопасности и приятные соседи, которых хорошо знаешь и которым доверяешь. Сейчас, это действительно важно.

Из чего складывается ощущение безопасности? Чтобы понять все нюансы, нужно знать, на что смотреть. Вот несколько вещей, на которые следует обращать внимание при выборе новой квартиры.

Парковка за пределами двора

Если парковка находится внутри двора, то двор превращается в проезжую часть. Здесь ездят не только местные жители, но и такси, службы доставки и другие посторонние.

Детям на проезжей части находиться нельзя. Взрослым с колясками, на велосипедах, роликах и в инвалидных креслах – сложно. Парковаться внутри дома удобно и безопасно только владельцем автомобилей.

В квартале «Новин» парковка располагается на безопасной придомовой территории и в подземном паркинге. Въезд во двор только для спецтранспорта. Звезд личного транспорта жителей возможен только на время погрузки-разгрузки стройматериалов или мебели. Посторонние автомобили не могут заехать во двор. Это контролирует охрана.

По периметру дома сделана безопасная пешеходная и велодорожки, которые отгорожены от проезжей части столбиками.

Закрытый для посторонних доступ во двор

Оцените, насколько легко в ваш двор могут попасть посторонние. Открытые пространства среди домов быстро становятся местом бесконтрольного массового выгула собак, там же могут проводить время нежелательные для вашего двора люди.

В «Новине» доступ посторонних во двор защищает забор с калиткой на магнитном ключе. Зайти во двор могут только жители по персональному чип-ключу. Для гостей, на входе во двор и в каждый подъезд установлен домофон.

По периметру дома, во дворе и на входе в каждый подъезд установлены камеры видеонаблюдения. Это делает двор безопасным

Просторный и светлый двор

Плохо, если двор недостаточно освещен, когда в нем есть темные закоулки и подворотни.

Во дворе «Новина» есть вечерняя подсветка. С наступлением темноты по периметру дома и во дворе включаются светильники и световые столбики. Они дают ровный мягкий свет, который не слепит глаза, но делает видимым каждый уголок двора. А еще это удобная навигация в пути к дому. Территория закрыта и безопасна, здесь светло и уютно. Родители легко отпускают детей поиграть во двор без присмотра.

Прозрачные входные группы

Отдельный дискомфорт связан не только с тем, чтобы пройти через двор, но и с пребыванием в подъезде. Хочется поскорее зайти в лифт и выбежать из него к квартире. Причина – в неопределенности: не знаешь, что тебя ждет за металлической дверью.

Брусника предложила своим клиентам прозрачные входные группы. Жители видят, что происходит внутри подъезда и снаружи во дворе. Это создает чувство защищенности. Прозрачный вход в подъезд дружелюбнее и безопаснее, чем наглухо зашитый сталью и кирпичом.

Безопасная детская площадка

Посмотрите, из чего сделано покрытие детской площадки. Представьте, что произойдет, когда ребенок с разбега прыгнет на это покрытие лицом вперед.

Сейчас детские площадки принято покрывать специальной резиной. Она смягчает удар при падении.

Ступеньки к дому

Обычно подъезды расположены выше уровня земли: чтобы попасть в подъезд, нужно преодолеть ступени. При этом жителям дома неудобно каждый раз подниматься по лестнице, даже если она из трех ступеней. Особенно если речь идет о мамах с коляской или тех, кто передвигается на инвалидной коляске.

Удобнее, когда входные группы расположены на уровне земли. Чтобы зайти в подъезд, не надо прилагать лишних усилий.

Функциональность

Если во дворе организовано пространство только для маленьких детей, то там будут только они и их родители. Оборудование и пространства во дворе определяют, кто будет проводить здесь время и как часто. А если его нет, то двор так и останется безжизненным пространством.

В хорошем дворе должно быть интересно жителям разного возраста. Для малышей дошкольного возраста могут быть сделаны песочницы, горки и качели. Для школьников – более сложные площадки, развивающие ловкость, гибкость и координацию. Подростки и взрослые могут заниматься на тренажерах, турниках или просто поиграть в бадминтон. Когда во дворе правильно оборудованы скамейки и лежаки, сюда можно выходить работать с ноутбуком или читать книгу на свежем воздухе.

Во дворе квартала «Новин» расположены места для отдыха: мангальная зона, беседка, скамейки и гамак. Ключевая идея Брусники – заполнить двор полезными элементами, которые направлены на развитие детей разных возрастов, приобщение к спорту, формирование добрососедства. Эти, в общем-то, недорогие элементы определяют атмосферу и удобство двора: если во дворе всё это есть, тут будет удобно и интересно. Если нет – само по себе добрососедство не наладится.

Поддержание

Кроме реализации строительного проекта, важно поддерживать созданную красоту: дома, двора, подъезда. Для этого после сдачи дома должна работать профессиональная управляющая компания, которая знает, как ухаживать за растениями, поддерживать чистоту и красоту. В противном случае нет смысла создавать то, что не продержится и года.

Современные подходы в проектировании и строительстве комфортных и безопасных домов применяет компания Брусника. В Сургуте компания возводит квартал «Новин».

Чтобы оценить все преимущества жизни в «Новине», запишитесь на экскурсию по телефону: +7(3462)44-20-56


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Сегодня в 11:48, просмотров: 279, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей
не нравится
Сегодня в 11:54
Красота конечно
Моби
не нравится
Сегодня в 13:55
Первый нормальный двор в Сургуте. Сиа, вот такие дома надо рекламировать, а не кое-какие другие (деньги всё-таки пахнут)
Dochimacho Моби
не нравится
Сегодня в 15:50
А что интересного Вы здесь увидели, если не секрет? Те же коробки и качество строительства Брусники (Новин вроде ее проект) не очень.
Моби Dochimacho
не нравится
Сегодня в 16:10
НЕ большая этажность, замкнутый двор без автохлама, нормальные входы в подъезд (одноуровневый вход это реально удобная штука), нормальная детская площадка, НЕ аляпистая раскраска дома. Внутри квартиры не видел, оцениваю только двор.
Приведите пример аналогичного двора в Сургуте

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