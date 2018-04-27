​Миссия (не)выполнима? Как продать квартиру без риэлтора, регистрации и СМС

Когда речь заходит о продаже квартиры, обязательно найдется советчик с предложением сделать это “своими силами”, без “посредника”. Что для этого нужно?

Готовность уступать в цене. Скидки скидкам рознь. Одно дело - установить адекватную для вашей недвижимости цену и “подарить” покупателю 10-15 тысяч. Другое дело - пытаться удержать единственного покупателя скидкой в 500-700 тысяч (а то и больше - зависит от наглости покупателя и степени вашего отчаяния).

Риэлторы говорят, что в состоянии решить конфликт интересов. “Специалист по недвижимости — это переговорщик. Посредник, который следит за интересами обеих сторон. Поэтому вас никогда не «продавят» по цене. Задача вашего риэлтора – продать ваше жилье выгоднее для вас», - рассказал эксперт с 6-летним стажем.

Крепкие нервы и готовность ответить на 60 звонков в час. «Сейчас рынок покупателя. Поэтому продавец, который выгрузил на «Авито» объявление, за полтора часа получит больше 60 звонков. Чтобы продавать квартиру, надо брать отпуск. А по-хорошему - надо переключать объявления и звонки на одного специалиста, который умеет вести переговоры», - считает Наталия Лемец, представитель риэлторской компании.

Опыт, который позволит дать грамотную рекламу. Не все рекламные площадки одинаково эффективны. “Я разместила своё объявление на бесплатном сайте. Продать квартиру нужно было срочно, я очень снизила цену. Но все, кто звонил, хотели еще ниже - дешевле было только даром! Я за месяц кое-как нашла адекватного покупателя, друзья нашли по “сарафанному радио”. А в цене, конечно, потеряла”, - говорит Аня, которая полтора года назад переезжала из Сургута в Тюмень. - “Хорошо, что у нашей семьи не было дачи. Её мы, наверное, вообще бы не продали, или отдали задаром”.

“Мы в 10% вообще не успеваем дать рекламу: риэлторы предлагают варианты напрямую клиентам-покупателям, и те принимают решение прямо в офисе. В остальных 90% случаев мы совмещаем. Люди приходят с нашего сайта, из “Инстаграма”, “Вконтакте”, “Одноклассников”, со специальных лендигов и радиорекламы. Иногда срабатывает баннер на улице, иногда - одно из тысячи объявлений в городе. Часть покупателей приходит на конкретные квартиры, участки, дачи. А другим нужен большой выбор или скидки на ипотеку”, - говорит Наталия Лемец.

Юридические знания. Думаете, что в сделках с недвижимостью рискует только покупатель? Ошибаетесь, продавец тоже рискует: он может не получить деньги, потерять квартиру и деньги из-за ошибки в документах. Так что сопровождение сделки лучше отдать профессиональному юристу. А еще лучше - заручиться “Гарантией безопасности сделки” и защитить свою покупку или продажу деньгами.