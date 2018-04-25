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Аренда рубль сбережет: советы умному квартиросъемщику

Традиционное мнение о Тюменской области — высокие зарплаты и дорогое жилье. А на самом деле, легко ли арендовать квартиру в Сургуте? Зарплаты на севере выше средних, но на стоимости квартир это сказывается мало. В соседней Тюмени есть жилье как дороже, так и дешевле сургутского.

Рубль «штормит», а что с арендой?

Скажется ли ситуация с рублем на аренде, покажет время. Эксперт компании «Этажи» Татьяна Киптик считает: «Величина доходов людей влияет на спрос сильнее колебаний рубля. А аренда всегда будет актуальна — для студентов, командировочных и гостей города».

В основном цена определяется тремя факторами: спрос-предложение, характеристики жилья, требования арендатора.

Спрос и предложение. Начало года прошло без взлетов и падений. Немного выросла цена однокомнатных класса «комфорт»: спрос велик именно на них, есть конкуренция. Второй тренд — сдается меньше трехкомнатных.

Кто снимает? Портрет нанимателя меняется. Люди от 23 до 35 лет стали легче менять работу и переезжать - как внутри города, так и в другие города. Им нет смысла покупать квартиру на каждом месте жительства, они предпочитают долгосрочную аренду - при этом не хотят снимать квартиры с “бабушкиным ремонтом” и старой мебелью. Они готовы платить больше даже за студии и однокомнатные квартиры, если там современный ремонт и новая мебель из условной “Икеи”.

Характеристики жилья. Цена сильно зависит от состояния и расположения — улучшенная «двушка» в хорошем районе может стоить больше трехкомнатной, близкой по площади. Самое популярное арендное жилье в центре города. Однако, интерес к окраинам растет: чистые районы, парки, инфраструктура, новые планировки.

«Аппетиты» арендатора. Жилье по карману найдет любой. Стесненные в средствах подберут однокомнатную от 16 тысяч рублей в месяц. Максимум же, запрашиваемый за «однушку», составляет около 40 000 рублей.

Однокомнатные лидируют

Советы бывалого: обратить внимание!

Недвижимость — традиционное «поле» для мошенников. Важно уделять внимание скрытым мелочам и надежности партнёров: собственника квартиры, риэлтора, того человека, который представляет собственника по доверенности.

Несколько рекомендаций даёт Юлия Ракитина, специалист отдела аренды: "Обязательно проверьте у арендодателя документы на объект. Если квартиру сдаёт не владелец - попросите согласие со-собственников и доверенность. Уточните, отдельно ли оплачивается “коммуналка”. Оцените работоспособность техники, опишите повреждения интерьера".

Татьяна Киптик говорит: «В агентство идут за надежностью, а также те, кто не силен в юридических вопросах. Мы организуем юридически правильное оформление отношений между участниками сделки. Клиенты предпочитают заплатить за услуги, чтобы не быть обманутым».

Хитрости для экономных

Самые недорогие «метры» в отдаленных городских районах и поселках за городом (Солнечный, Барсово, Белый-Яр). Расстояние в 15-15 км от Сургута “сэкономят” до 10-20% от ежемесячного платежа.

Если уверены в своих правовых знаниях, пользуйтесь арендой онлайн: за символическую сумму вы получаете варианты квартир и смотрите их сами. Подобные сервисы в интернете не редкость, тот же Airbnb. Здесь главная задача — выбрать надежного партнера.

Можно ли с риэлтором снять квартиру дешевле, чем самому? Кому повезло со специалистом считают, что можно. Чем больше вариантов, тем выше шанс найти нужное жилье дешевле и быстрее. А сэкономив время, можно окупить затраты на работу с риэлтором.


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25 апреля в 10:23, просмотров: 638, комментариев: 0


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