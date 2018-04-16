Лучшие способы сесть в лужу, когда покупаешь дом

Первые две ассоциации, которые всплывают при упоминании покупки дома - “много денег” и “риск”. Это не случайно: читайте пять частых промахов, из-за которых покупатель рискует потерять много денег.

Первая: не проверили документы

Олег купил дом. Собрался переезжать, а в новом жилье обосновался другой "счастливый владелец": хозяин продал метры сразу нескольким людям! Для такого мошенничества есть даже термин, “двойные продажи”.

Способ защиты: выписка из Росреестра. Специалисты держат за правило запрашивать такую выписку перед совершением сделки.

Вторая: не проверили межевание

Вы собрались брать жилье в кредит. Банк одобряет заявку на ипотеку. Подписан договор, по которому хозяин дома и участка получает задаток. Но банковский работник проверяет документы и находит ошибку в межевании. Банк отказывает в кредите, сделка срывается, хозяин оставляет задаток себе. Занавес.

Способ защиты: проверить границы участка “на берегу”. В качестве дополнительной страховки в договоре прописывают заказ акта выноса точек для сверки соответствия границ участка на местности.

Есть возврат задатка, если сделка отменилась из-за отказа третьей стороны.

Ошибка третья: купили дом у коммунального должника

По закону вы не должны оплачивать долги прошлого собственника.

Если купили дом с долгами, пишите заявление в ЖЭК или обслуживающую организацию. Частные дома могут обслуживаться несколькими компаниями - электроэнергия, вода, вывоз мусора.

Указывайте, что с момента покупки вы платили и долгов лично у вас нет.

К заявлению прикладывайте копию договора купли-продажи, свидетельство о государственной регистрации права, показания счетчиков на момент покупки дома и оплаченные вами квитанции.Причем заявлений написать нужно столько же, сколько «платежек» пришло. Если не проверить все - можно получить штраф в 50 тысяч рублей.

Елена Койнова, эксперт по загородной недвижимости

Ошибка четвертая: не договорились по срокам въезда в дом

Вы уже расплатились и приехали с вещами, а прежние хозяева не торопятся уезжать из дома. А когда наконец съезжают, забирают с собой мебель, которую обещали оставить.

Способ защиты: прописывать сроки и наличие мебели в договоре. Головная боль и покупка дома могут существовать раздельно - это доказывают риэлторы компании “Этажи”.

Без ошибок: универсальная защита

Как покупать без ошибок и последствий? Риэлторы ответят - покупайте с нами! Но прежде чем выбрать компанию - узнайте, какую ответственность она несет перед вами. В Сургуте действует бесплатная программа “Гарантия безопасности сделки”, которая защищает покупателей недвижимости деньгами. Покупатели говорят, что чувствуют себя увереннее, когда получают на руки сертификат безопасности сделки с ощутимой страховочной суммой.