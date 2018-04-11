​Надо брать: грядет день больших скидок на недвижимость

“День больших скидок на недвижимость” пройдет 14 апреля в Сургутской филармонии. Там соберутся представители банков, риэлторы с лучшими предложениями от застройщиков и собственников. Рассказываем, почему обязательно стоит посетить распродажу.
Чтобы купить жилье со скидкой
Лишь на один день застройщики предоставят жителям Сургута скидки на квартиры в новых домах. Готовят скидки и собственники, так что горожан ждет выбор жилья на любой вкус и кошелек.
Чтобы выгодно продать
Нужно продать квартиру или дом, а вы не знаете, как “показать товар лицом”, найти надёжного покупателя? Специалисты расскажут, как подготовить квартиру к показу, найдут проверенных покупателей и расскажут о “Гарантии безопасности сделки”.
Чтобы оформить ипотеку под низкий процент
Банки, среди которых традиционно Сургутнефтегазбанк и Сбербанк, приготовили выгодные ставки, а банковские работники и независимые ипотечные брокеры расскажут о выгодных программах кредитования.
Чтобы приобрести загородный дом или участок
Загородная недвижимость – особая сфера, при покупке участка или дома надо разбираться во всех тонкостях. В день распродажи риэлторы бесплатно проконсультируют по всем вопросам, а специалисты по ипотеке подберут кредит по выгодной ставке.
Чтобы получить квартиру в подарок
Участники весенней распродажи получают шанс выиграть квартиру у моря!
Остались вопросы? Приходите 14 марта с 10:00 до 17:00 в Сургутскую филармонию (ул. Энгельса, 18).
Проект «ДУМАть и решать», выпуск I. Как сделать дорогу в школу безопасной? Обсудят сургутские депутаты и журналисты // 18 апреля в 16.00