​Надо брать: грядет день больших скидок на недвижимость

“День больших скидок на недвижимость” пройдет 14 апреля в Сургутской филармонии. Там соберутся представители банков, риэлторы с лучшими предложениями от застройщиков и собственников. Рассказываем, почему обязательно стоит посетить распродажу.

Чтобы купить жилье со скидкой

Лишь на один день застройщики предоставят жителям Сургута скидки на квартиры в новых домах. Готовят скидки и собственники, так что горожан ждет выбор жилья на любой вкус и кошелек.

Чтобы выгодно продать

Нужно продать квартиру или дом, а вы не знаете, как “показать товар лицом”, найти надёжного покупателя? Специалисты расскажут, как подготовить квартиру к показу, найдут проверенных покупателей и расскажут о “Гарантии безопасности сделки”.

Чтобы оформить ипотеку под низкий процент

Банки, среди которых традиционно Сургутнефтегазбанк и Сбербанк, приготовили выгодные ставки, а банковские работники и независимые ипотечные брокеры расскажут о выгодных программах кредитования.

Чтобы приобрести загородный дом или участок

Загородная недвижимость – особая сфера, при покупке участка или дома надо разбираться во всех тонкостях. В день распродажи риэлторы бесплатно проконсультируют по всем вопросам, а специалисты по ипотеке подберут кредит по выгодной ставке.

Чтобы получить квартиру в подарок

Участники весенней распродажи получают шанс выиграть квартиру у моря!

Остались вопросы? Приходите 14 марта с 10:00 до 17:00 в Сургутскую филармонию (ул. Энгельса, 18).

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