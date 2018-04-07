​Брусника предлагает квартиры с отделкой

Архитекторы и дизайнеры Брусники разработали проект отделки для ограниченного ассортимента квартир в новом строящемся доме квартала «Новин».

Квартира с отделкой сдается одновременно с вводом дома в эксплуатацию. Не нужно ждать – можно сразу начинать жить в новой квартире.

Ремонт по архитектурному проекту от застройщика подходит тем, кому нужно переехать как можно быстрее, не делать ремонт самостоятельно или есть намерение сдавать квартиру в аренду.

В комнатах, на кухне, в коридоре и тёплой лоджии будут сделаны флизелиновые обои, окрашенные в приятный светлый тон. Установлен натяжной потолок, светлый ламинат с текстурой дерева, плинтус с желобом для проводки.

В жилую комнату и в санузел будет поставлена дверь.

В ванной комнате будет установлена раковина с тумбой, унитаз и акриловая ванна с экраном. На полу уложен светло-серый керамогранит, на стенах – керамогранит и влагостойкая краска.

Для освещения в жилой комнате и на кухне будет сделана подготовка под люстру, а в коридоре, санузле и тёплой лоджии установлены точечные светильники.

Нейтральное пространство подойдёт разным жителям. Хороший ремонт не устаревает. Светлая отделка даёт ощущение простора. Можно менять мебель, в светлой квартире любые предметы интерьера будут выглядеть уместно.

Клиенту не нужно ездить на стройку, общаться с рабочими, выбирать материалы. Брусника проследит за качеством ремонта. Важно, что на ремонт идет гарантия от застройщика – 1 год

Квартиру с отделкой можно приобрести в ипотеку, договор будет оформлен на всю сумму покупки. Разница в ипотечном платеже между квартирой с отделкой и без нее составляет всего 1 500 руб. в месяц, что очень удобно для молодой семьи.

Квартиры с отделкой – студия или однокомнатная, доступны в Третьем доме квартала «Новин» в Сургуте. В новом доме все квартиры спроектированы с кухней-гостиной и теплой лоджией.

Подробности о новом предложении от Брусники можно узнать по телефону +7 (3462) 44-20-56 или в офисе продаж по адресу: Югорский тракт, 2/1