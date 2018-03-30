​Аэропорт, Почекуйка, ГРЭС — где лучшие дачи в Сургуте?

Для Сургута март — месяц зимний, однако весна уже незримо витает в воздухе. Жители города с нетерпением ждут возможности открыть дачный сезон с шашлыками, хлопотами в огороде, прогулками на свежем воздухе. А многие задумываются о том, чтобы купить дом в живописном месте и перебраться туда насовсем.

После затишья на новогодних каникулах спрос на загородную недвижимость в Сургуте растет быстрыми темпами — на 30% каждый месяц. В начале нового, 2018, года загородкой интересуются на 25% активнее, чем в начале 2017 года.

— Самые востребованные объекты — как всегда, в полосе 5-10 км от города, — делится наблюдениями Елена Койнова, эксперт по недвижимости компании “Этажи” — В этом году мы отмечаем повышенный интерес к кооперативам рядом с ГРЭС.

Популярным направлением остается дорога на аэропорт — это давно обжитой район с хорошей инфраструктурой. Всё чаще покупают участки в районе реки Почекуйки, по дороге на Лянтор, там покупателей привлекает красивая природа. Ради неё люди готовы отъехать от города подальше, на 20-30 км. Сейчас там отличная дорога, доехать из города можно за 15-20 минут.

Пик стоимости загородного жилья — с конца апреля до конца мая. Сейчас цены пока не растут — те, кто реально хочет продать дом или участок, готовы немного уступить. Да и в целом стоимость объектов по сравнению с прошлым годом снизилась. Например, по дачам это снижение составляет около 20%. Связано это с тем, что растет не только спрос, но и предложение — многие люди переезжают в другие районы, другие регионы, меняют дачу на дом побольше. То есть рынок довольно оживленный.

Дача (Почекуйка) за 1 миллион

При покупке объектов с земельным участком есть юридический нюанс – нужно документально оформленное межевание, то есть определение границ участка. Но и об этом покупателям беспокоиться не придется, риэлторы “Этажей” сами приглашают кадастровых специалистов и плату за посредничество не берут.

— Мы проводим сделки с загородной недвижимостью, только если у нее оформлено межевание, — отмечает Елена Койнова. — Покупатели ведь хотят получить после сделки полный пакет документов, и удовлетворять это желание — это признак цивилизованного рынка.

Еще один важный нюанс — на лето некоторые участки снимают с продажи, поскольку хозяева используют их под огороды. Так что в преддверии дачного сезона не только цены самые выгодные для покупателей, но и выбор шире.