​Обзор недвижимости Сургута. Когда подорожают квартиры и какая ипотека сейчас самая выгодная?

В феврале представители рынка недвижимости подвели итоги 2017 года и дали прогноз на 2018 год на мероприятии “Рынок недвижимости Сургута: итоги и перспективы”. Власть, застройщики, сотрудники банков и риэлторы обсудили тенденции рынка, доступность и стоимость жилья, ситуацию по ипотеке.

Цена жилья: когда будет рост и что с этим делать

Стоимость квадратного метра в Сургуте снижалась с 2014 года до середины 2017 года. В начале лета специалисты отметили, что цены “встали”, а с июля начали расти. В среднем сургутские квартиры подорожали на 3 тысячи рублей за метр. Средняя цена по итогам января 2018 года на первичном рынке по городу Сургуту составила 63 тыс.руб., на вторичном рынке - 71 тыс. руб. за квадратный метр.

Тем не менее, резкого скачка цен специалисты не ожидают.

Артем Ксенофонтов, директор риэлторской компании “Этажи” в Сургуте, отметил: “Пока говорить о серьезном увеличении стоимости квадрата не стоит, но через 3-5 месяцев эта динамика может быть более яркой”.

То есть у горожан в запасе еще 3-5 месяцев, чтобы приобрести жильё “для себя” по оптимальным ценам или с целью инвестиций, особенно учитывая снижение доходности от банковских депозитов.

Цены растут как на вторичном, так и на первичном рынке. “Вторичку” стимулируют доступные ставки по ипотеке, а новостройкам добавляют стоимость дополнительные опции комфорта. Застройщики отмечают: цена в первую очередь зависит именно от качества, а также от концепции объекта недвижимости.

“Есть застройщики, которые строят очень дешево, но и продукт у них соответствующего качества. Для нас минимальный порог — 60 тыс. рублей. Это цена, ниже которой мы опуститься не можем, потому что закладываем очень большое количество опций и функций для наших потребителей. В наших проектах мы делаем ставку на студийные планировки, благоустройство”, - рассказал Сергей Муштаев, директор по продажам и маркетингу компании «Северные Строительные Технологии».

Как отметила Нина Шарипова, директор компании “Новые бизнес-технологии”, предпосылки к росту цен уже существуют:

“Я бы не прогнозировала определенно, что сегодня-завтра мы поднимем стоимость. Но “карман” уже сформировался для того, чтобы могли расти [цены]. Плюс сами банковские ставки способствуют этому. Качество тоже поднимает стоимость, но лучше продавать продукт, в котором человек будет жить комфортно. Наш покупатель приобретает квартиру раз в жизни: лучше приобрести хороший продукт, чем потом сожалеть каждый день”.

Представитель группы компаний «Северстрой» Светлана Фавст напомнила, что на цену влияет готовность дома:

“Ценовая политика формируется от рисков, который приобретает дольщик. На стадии строительства, когда жилой комплекс выходит на продажу, риски максимальные - а значит, что цена квадратного метра будет минимальная, от 50 тысяч. Когда застройка готова и риски у клиента минимальные, средняя цена за квадратный метр достигает 70-80 тысяч”.

Будет ли ипотека еще доступнее?

Согласно отчётам крупнейших банков страны, в 2017 году они наблюдали невероятный рост спроса на ипотеку. Ольга Ющенко, заместитель управляющего Сургутским отделением ПАО «Сбербанк», также отметила эту тенденцию: только на территории ХМАО “Сбербанк” выдал около 21 млрд рублей.

“9 февраля мы объявили льготную ипотеку для семей, у которых с 1 января 2018 года родится второй ребенок или третий ребенок - ипотека будет составлять 6%. В принципе, на 2018 год мы также планируем снижение [ставок], возможно, периодически изменение наших программ. Тенденцией к этому будет ключевая ставка Центробанка и цены на недвижимость”, - подвела итог Ольга Ющенко.

Директор развития бизнеса АО «СНГБ» Наталья Гюлемерова подтверждает:

“Рост ипотечных кредитов в 2017 году был серьезный: примерно на 20% выше, чем в прошлом году; мы выдали более 10 миллиардов рублей. Поскольку мы региональный банк, то заинтересованы, чтобы регион развивался и жители получали удобное жилье, удобную инфраструктуру. Сегодня застройщики это предлагают, поэтому наши основные программы направлены на первичное жилье и реализуются в сотрудничестве с застройщиками: базовая ставка по партнёрской программе составляет 7,3% и может снижаться до 2-3%. Для приобретения вторичного жилья есть программы от 7-10%”.

Нина Шарипова также отметила, что партнёрские ставки помогают продажам: “Сегодня у нас есть предложение от 2%, и оно часто шокирует. Люди удивляются и спрашивают, действительно ли это так”.

“Аналитики группы ВТБ говорят о том, что в 2018 году будет как минимум три снижения ключевой ставки. К концу года ставка Банка России, исходя из аналитики, составит около 7%. От этого будет зависеть цена на ипотечные кредиты. Также у нас существуют специальные программы пониженной процентной ставки: они оформляются через ключевых партнёров - агентства недвижимости и застройщиков”, - отметил Владимир Шевелев, управляющий региональным офисом Ханты-Мансийского филиала банка «ВТБ».

При этом партнёры приносят в банки до 80% ипотечных кредитов. “Учитывая, что «вторички» продается больше, чем «первички», наибольший объем наших сделок проходит через агентства недвижимости”, - уточнил Владимир Шевелев.

“В 2017 году было меньше сделок “за наличные” и больше покупок в ипотеку: от 70% до 80% от всех сделок. В прошлом году в ипотеку покупали только 60% наших клиентов”,- поделился аналитикой директор компании “Этажи” Артем Ксенофонтов.

Вторичка потеснила новостройки

Сургутяне давно определились в своих “квартирных” предпочтениях: большинство покупает жильё на вторичном рынке. В 2017 году спрос вырос на оба сегмента, но “вторичка” при этом значительно потеснила новые квартиры.

“Доля новостроек в структуре сделок по итогам 2017 года уменьшилась за счет перераспределения в сторону вторичного рынка”, - отметил Артём Ксенофонтов.

Если в 2016 году новостройки покупали 30% новосёлов, то в 2017 году их доля сократилась до 18-20%. “В 2018 году ожидаем серьезного увеличения общего объема продаж. Прогнозируемый прирост составит 20-25% к 2017 году. При этом с увеличением спроса по сегменту вторичного рынка”, - подчеркнул эксперт.

В такой ситуации застройщики используют все инструменты, чтобы составить достойную конкуренцию вторичному рынку и не потерять свои доли продаж. Не в последнюю очередь они делают ставку на качество проектов и “идейность” жилых комплексов.

“Потребитель сейчас изощрен в своих ожиданиях. Мы формируем концептуальное наполнение жилого комплекса, моделируя потребительский опыт завтрашнего дня. Вторичные объекты недвижимости теряют актуальность с точки зрения придомового пространства, они уже не соответствуют сегодняшним запросам”, - отметила Нина Шарипова.

“Северные строительные технологии” разработали новые стандарты качества, чтобы не отставать от рынка: “Первое — двор без машин. Это актуальная проблема для Сургута: все дворы задыхаются. Мы полностью исключаем парковки из придомовой территории. Второе - безбарьерные входы, очень нужная опция для маломобильных групп населения. Третье - все инженерные коммуникации мы выводим в МОП, то есть в подъезд. В квартирах стояки и счётчики теперь не находятся. Еще одна актуальная проблема — шумоизоляция. сейчас во все проекты мы включаем улучшенную шумоизоляцию квартир”, - рассказал Сергей Муштаев.

Специалисты отметили, что начало 2018 года на рынке новостроек было аномальным. Обычно январь и февраль - “низкий сезон” на рынке недвижимости с минимальным спросом. Но первые месяцы нового года принесли риэлторам больше заявок, чем “горячий” декабрь 2017 года.

По заключению экспертов, сейчас в Сургуте ситуация благоприятная для покупки жилья: стоимость, ассортимент квартир и ипотечные условия находятся в оптимальном соотношении.