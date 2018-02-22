​Голландский архитектор занялся развитием Сургута

Удобная планировка, большие окна делают квартиру удобной для жизни. В Бруснике при проектировании учитываются оптимальные маршруты перемещения, будущий уклад жизни семьи, различные варианты расстановки мебели.

Для того, чтобы у покупателей был выбор, Брусника в квартале “Новин” спроектировала разнообразные виды квартир: квартиры с кухней-гостиной, двусторонние квартиры, квартиры с гардеробной, с теплыми лоджиями, квартиры с высокими потолками.

Разработкой новых планировочных решений занялся главный архитектор Брусники – голландец Барт Голдхоорн. Известный архитектор одним из первых в России начал популяризацию и развитие квартальной застройки. Исследователь, куратор Московской биеннале архитектуры, создатель и издатель журнала “Проект Россия”, он более 20 лет занимается улучшением городской среды, применяя западный и российский опыт.

“Каждый человек - особенный, и он хочет, чтобы квартира отражала его вкус и предпочтения. Поэтому мы проектируем разные квартиры. Всего более 30 видов планировочных решений. У каждой квартиры есть своя идентичность, характер. У человека появляется выбор”, - комментирует главный архитектор Брусники Барт Голдхоорн.

В основе проектирования новых планировок лежит принцип зонирования пространства – все помещения в квартире разделены на общественные и приватные. Общественная или дневная зона – пространство, где человек чаще проводит время: гостиная, кухня. Приватная зона, место для уединения, включает спальни, детские, ванные комнаты, гардеробные. Эти зоны находятся в разных частях квартиры, разделяя пространство на личное и гостевое.

Европейский стандарт, адаптированный под российские условия – наличие “грязной зоны” в квартире, где снимают верхнюю одежду, обувь. Через прихожую не проходят пути в санузлы, комнаты, кухню.

Комнаты спроектированы правильной прямоугольной формы близкой к квадрату. Отсутствуют лишние углы и выступы.

Еще один принцип - в квартире должны быть сделаны гардеробные зоны и ниши для шкафов, это помогает разумно использовать пространство, иметь больше свободного места.

Все пространство квартиры должно быть полезным человеку. Лоджии больше не склад для ненужных вещей - это часть комнаты. В новых квартирах спроектированы теплые лоджии с радиатором и стяжкой на полу.

По мнению архитектора, в планировках квартир должно быть разнообразие.

“Каждый человек - особенный, и он хочет, чтобы квартира отражала его вкус и предпочтения. Поэтому мы проектируем разные квартиры: на первых этажах с высокими потолками, угловые, двусторонние с окнами во двор и на улицу, с палисадниками и террасами, с панорамным видом, двухэтажные. У каждой квартиры есть своя идентичность, характер. У человека появляется выбор”, - комментирует голландский архитектор.