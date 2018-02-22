​Сбербанк назвал агентство недвижимости №1 в России

«Сбербанк» назвал самую эффективную риелторскую компанию в России за 2017 год. Критерием оценки стал объем выданной ипотеки в рамках партнерской программы и качество предоставляемых услуг.

Агентством недвижимости №1 в России финансисты назвали федеральную риэлторскую компанию “Этажи”. Награждение состоялось на Всероссийской конференции «Инновации рынка недвижимости» для партнеров Сбербанка в Сочи.

Ильдар Хусаинов назвал награждение историческим моментом: “Компания Этажи признана агентством недвижимости номер 1 в России по версии Сбербанка. Пять лет подряд лидируем в России. В этом году победа особенно ценна, так как лидерство определялось и по объему выданной ипотеки, и по качеству услуги. Знаете, это заслуженно!”.

«Этажи» становятся крупнейшим партнером Сбербанка с 2013 года, и очередная победа компании с тюменскими корнями на российском рынке - юбилейная. Объемы по выдаче ипотечных кредитов «Этажи» обеспечивают 70 офисов от Калининграда до Южно-Сахалинска. Понятие «качество» компания понимает не только как качество клиентского сервиса, но и как современные решения, которые компания может предложить клиентам

Один из тематических, “ипотечных” инновационных сервисов - оформление ипотеки онлайн и через интегрированные системы с банками-партнёрами. Оформить ипотеку от Сбербанка через офис “Этажей” можно за 1-3 дня, отправив документы в электронном виде. Теперь подать заявку на жилищный кредит можно и через мобильный телефон - компания анонсировала новое мобильное приложение для Android и iOS.

Удерживать лидерство получается не только за счёт электронных сервисов, но и благодаря уникальным программам вроде «Гарантии безопасности сделки». Она подразумевает финансовую ответственность «Этажей» перед своими клиентами: в случае потери права собственности компания обеспечит клиенту компенсацию из собственного фонда. Пока это крупнейшая программа по безопасности в России, которую обеспечивает риэлторская компания.

В 2018 году «Этажи» продолжат развивать мобильные сервисы и инвестировать в IT-сервисы. Компания планирует сделать сайт еще удобнее и умнее благодаря технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта.