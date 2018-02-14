Сургутяне уезжают из города! В чем причина?

Интерес сургутян к загородной недвижимости растет. Особенно востребованы дома в пригородной зоне: 5-15 километров. Обычно пик продаж на этом рынке приходится на весну, но 2017 году загородку покупали, не глядя на сезон: спрос сохранялся весь год. Покупают и дома для постоянного проживания, и дачи для летнего отдыха - при цене от 1 миллиона они вполне доступны, особенно в ипотеку.

«Для больших семей дом выгоден: дом площадью 100 кв.м можно купить за 3-3,5 миллионов. Городская квартира той же площади стоит почти в 2 раза дороже. По коммунальным платежам выходит недорого, особенно если использовать современные системы энергоснабжения. Многие устанавливают газгольдеры - резервуары со сжиженным газом, чтобы отапливать дом и питать газовые электрогенераторы», — рассказала Елена Койнова, эксперт по загородной недвижимости федеральной риэлторской компании “Этажи”.

Еще один плюс, который называют новосёлы - комфорт. Взрослея, человек начинает ценить тишину, чистый воздух и простор. Оторванности от цивилизации не чувствуется: у большинства “загородных” семей есть автомобили.

«На машине детей в школу возят и городские родители — говорит Елена Койнова. — За крупными покупками ездят в «Сургут Сити Молл», «Ауру», а маленькие продуктовые есть везде. Врача на дом можно вызывать и в пригород: все дачные поселки включены в зону обслуживания поликлиник». Нет проблем и с получением ипотеки на покупку или строительство дома.

Выбор на рынке есть. Можно купить участок под ИЖС или готовый дом: в Сургуте продается около 1 500 домов, таунхаусов, коттеджей и участков.

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