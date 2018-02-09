​Квартиры с тёплой лоджией в Новине

Брусника изучала запросы покупателей Первого и Второго дома «Новина», и наличие в квартире тёплой лоджии было главным. Для реализации этого, мы нашли архитектурное и техническое решение. И теперь мы анонсируем это решение в Доме 3, который начали возводить в декабре 2017 года.

Тёплая лоджия – это хорошая альтернатива холодному балкону. Это небольшое, но полноценное помещение. В новом доме, в тёплом контуре квартиры – это часть комнаты, которая отделена стеной с окном и балконной дверью. При необходимости стены и дверь можно демонтировать и расширить комнату на площадь лоджии – но для этого контур радиаторов должен быть на лоджии.

Квартал «Новаторов», Екатеринбург*

Оконный блок на лоджии – двухкамерный стеклопакет с стройным остеклением. Для того, чтобы температура в комнате и на лоджии была одинаковой будет установлен радиатор.

Часть квартир в новом доме вообще предлагаются без выделенной перегородки лоджии.

Возникает вопрос: зачем делать перегородку или оконно-дверной блок на лоджии, если потом захочется его сломать? Можно же сразу включить площадь лоджии в квартиру. Для этого надо понимать разницу между квартирой с лоджией и без.

Микрорайон «Европейский берег», Новосибирск*

Тёплая лоджия официально не входит в общую площадь квартиры. Это значит, что покупая квартиру с тёплой лоджией, вы получаете несколько квадратных метров в подарок и не платите за их обслуживание. Например, к студии площадью 27 кв.м прилегает лоджия в 4 кв.м, итого 31 кв.м. Но 4 кв.м. из них вы получаете бесплатно.

Кроме того, если включить площадь лоджии в квартиру, то при эксплуатации вы будете платить и за её обслуживание. Сумма в квитанции будет больше, а полезная площадь та же.

Тёплая лоджия станет новым пространство для жизни в каждой квартире. Её можно превратить в домашний кабинет с библиотекой, миниспортзал или рабочий уголок ребенку. Разбить здесь зимний сад. Или просто поставить журнальный столик, пару кресел и пить здесь чай.

В новом доме «Новина» лоджию больше незачем использовать как кладовую. Громоздкие вещи, спортивный инвентарь и зимние покрышки можно хранить в специальных помещениях на цокольном этаже.

Только в феврале приобрести квартиру с теплой лоджией можно за 2 280 000 руб.

Подробности по тел. +7 (3462) 44-20-56 или в офисе продаж Брусники: Сургут, Югорский тракт, 2/1.

* На фото показаны теплые лоджии в проектах Брусники в Новосибирске и Екатеринбурге. В Сургуте в процессе реализации, для улучшения надежности конструкции и улучшения эксплуатационных характеристик, форма оконного блока, балконной двери, иных деталей и механизмов могут будут изменены. Брусника ищет и принимает при строительстве домов только те изменения, которые носят конструктивный характер и направлены исключительно на улучшение проекта.