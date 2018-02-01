Семья из Сургута выигранную квартиру подарила дочери на совершеннолетие

Сургутянка Ксения Насырова училась в школе, готовилась к ЕГЭ и студенческой жизни в местном вузе, рассчитывая разве что на удачу во время экзаменов. Но девушке пришлось серьезно пересмотреть свои планы на будущее: её семье подарили... квартиру в Тюмени.

«У нас была однокомнатная квартира, но у Ксюши родилась сестренка, стало тесновато, потому и решили расширять жилплощадь. Продали однокомнатную и рядом, в этом же районе, купили трехкомнатную, - рассказывает мама Ксении Надежда Насырова. - Сделку оформили еще летом».

Новую квартиру в Сургуте купили легко и быстро, несмотря на нюансы: вместе с родителями Ксения числилась собственником жилья, и документы оформляли через опеку. С бумагами семье помогла риэлтор Татьяна. «Сначала она работала как риэлтор, потом мы подружились и стали близко общаться. Теперь я ее тетя Таня зову», - говорит Ксюша.

Суета переезда улеглась, хлопоты забылись, жизнь шла чередом. А через полгода, в январе - звонок: «Вы выиграли квартиру, поздравляем».

Сначала «подарку фортуны» семья Насыровых не поверила: им еще никогда не удавалось поймать удачу за хвост.

«Для розыгрыша указали мой телефон, а об акции благополучно забыли. После победы мне перезвонили - я, конечно, не поверила. Позвонила риэлтору, Татьяне, потом близким – настоящий переполох. Затем уже посмотрели видео и поняли, что победил наш талон. Мы даже не предполагали, что в наше время можно что-то по-честному выиграть», - вспоминает Надежда.

Счастливчиков, которые не могут поверить в удачу, риэлторская компания «Этажи» находит уже пятый год благодаря акции «Квартира в подарок». В 2017 году ее условия были неизменными: покупатели и продавцы недвижимости получили шанс стать собственниками. В этом году разыграли квартиру в Тюмени, участниками стали клиенты компании из 64 городов России.

В Тюмени Ксюша будет жить в новом красивом доме

Насыровы решили, что квартира достанется Ксении - такой неожиданный подарок девушка получит на свое совершеннолетие. «Это первый выигрыш в нашей семье. Папа сказал, что теперь надо каждую неделю лотерейный билет покупать, так как мы, наверное, удачливые», - восклицает она.

Семья уже познакомилась с новой жилплощадью, пока заочно, на сайте «Этажей». Квартира на 9-м этаже 10-этажного дома в новом микрорайоне Тюмени. Скоро здесь должны появятся магазины, детский сад, школа, новые автобусные маршруты. Жить можно! А Ксюше пришлось пересмотреть свои планы.

«Я не против поступить в вуз Тюмени. Тем более, что жильё уже есть, снимать не надо. Решили, что сделаем ремонт, и даже если я пока не буду там учиться, то все равно попробую пожить в Тюмени. Я об этом мечтала!», - говорит девушка. Ну что же – мечты сбываются.

Тем временем «Этажи» объявляют новый розыгрыш: очередную квартиру подарят ровно через год. На этот раз хозяев ищет квартира у моря в Анапе.