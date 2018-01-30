​Выбираем жилье с Брусникой

Рассматривая приобретение новой квартиры, покупатели ориентируются не только на стоимость, но и на репутацию компании-застройщика, уже реализованные проекты, оценивают качество строительства и отзывы жителей.

Новый дом должен иметь современную архитектуру, необходимое количество парковочных мест, благоустроенную двор и придомовую территорию. Становится важным, чтобы в доме был уютный подъезд, просторный лифт, помещения для колясок и велосипедов. Такой подход применяет компания Брусника.

В портфеле Брусники более 15 жилых комплексов в пяти российских городах

В Сургуте Брусника строит квартал «Новин», который расположен на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая. Квартал имеет замкнутый контур и будет ограничен четырьмя улицами.

Штукатурные фасады «Новина» разбавлены панелями ярких цветов и с отделкой под дерево.

В «Новине» переменная этажность помогает обеспечить нужную освещенность квартир, сделать двор светлым. Внутри квартала свой размеренный ритм, стены дома защищают от городской суеты. Во дворе не шумно и нет машин. Двор – место для отдыха с беседками, скамейками и зелеными насаждениями. Жители воспринимают закрытую территорию, как личную.

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Во дворе дома для малышей сделаны развивающие площадки с безопасным покрытием, защищающим от травм. Все игровые конструкции созданы из безопасных материалов и не имеют острых углов. Для взрослых оборудована спортивная площадка с тренажерами. Площадки разнесены в разные части двора, чтобы дети и взрослые не мешали друг другу играть. Во дворе уложен рулонный газон, высажены деревья и кустарники. В таком дворе безопасно оставлять детей и приятно отдохнуть после насыщенного дня.

Соседи знают друг друга в лицо, и появление постороннего более заметно. Безопасно выходить вечером во двор. Он равномерно освещен (фонари, столбики, подсветка фасадов, деревьев, светильники в брусчатке). Нет темных закоулков.

«Новин» находится в непосредственной близости от транспортных магистралей, для тех, кто въезжает в город со стороны Нефтеюганского шоссе, приезжает из аэропорта и железнодорожного вокзала. Одно из важных преимуществ «Новина» – наличие всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности. Уже сейчас это два детских сада, поликлиника, перинатальный центр, парк «Кедровый лог», ДИ «Нефтяник», лыжная база «Снежинка» и крупные торговые центры.

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В настоящее время построен Первый из четырех домов. Второй дом квартала «Новин» планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года, а строительство третьего дома началось в конце прошлого года.

Оценить расположение квартала «Новин» и выбрать подходящую планировку квартир можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайтеhttp://surgut.brusnika.ru

Справка:

Брусника – российская девелоперская компания. Ведет деятельность с 2003 года. Входит в топ-20 девелоперов России по объёму строительства жилой недвижимости. Ежегодно компания строит и продает 4 000 квартир.