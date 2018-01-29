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​Риэлтор, автослесарь, топ-менеджер: кем выгодно работать в Сургуте в 2018 году

В новом году мы все зарекаемся изменить свою жизнь к лучшему: записаться в спортзал, больше времени проводить с семьей или сменить старую работу на перспективную и прибыльную.

Специалисты по подбору персонала утверждают, что в конце января число россиян, желающих сменить работу, увеличивается в разы. И дело здесь не только в желании начать год с изменений: зима — это второе время года (после лета), наиболее удачное для поиска работы.

Особенно это касается специалистов, которые претендуют на карьерный рост. В конце января многие работодатели не перезаключают трудовые договоры с нанятыми осенью сотдруниками, если те не успели проявить себя. А значит, освобождаются места для новых кадров кстати, они и обеспечат бесперебойную работу в период отпусков.

По данным сервиса для поиска сотрудников Trud.com, в 2018 году в Сургуте наиболее востребованы продавцы-кассиры, уборщики и слесари по ремонту. К слову, средняя заработная плата кассира составляет 25 000 рублей. Но как быть сургутянам с более высокими зарплатными ожиданиями?

Скриншот с сайта Trud.com

По данным на конец 2017 года, наиболее высокооплачиваемой отраслью в городе является недвижимость. Средняя заработная плата там составляет около 68 000 рублей. На втором месте — топ-менеджмент (55 000 рублей), затем — автосервис (49 000 рублей) и строительство (47 000 рублей).

Скриншот с сайта Trud.com

Хотите сменить сферу деятельности, но не уверены, что справитесь с новой работой? Статистика показывает, что переживания напрасны. Роструд летом 2017 года опросил россиян и выяснил: только 27% работают по специальности.

Правда, есть проблема: большинство высокооплачиваемых профессий требуют профильного образования. Большинство, но... не все. Есть профессии, которые можно освоить прямо во время работы. Если, конечно, вы сами по себе сильный специалист.

Скриншот с сайта Trud.com

Сейчас многие крупные компании понимают, насколько необходимо развивать системы обучения и переобучения сотрудников. Один из крупных учебных центров Сургута находится на базе федеральной риэлторской компании «Этажи».

Здесь есть Школа риэлтора, куда может записаться каждый желающий. Специалисты - риэлторы, маркетологи и юристы - с нуля обучают новичков новой профессии и знакомят с рынком недвижимости. Это значит, что успешным специалистом теперь можно стать и в 30, и в 40, и в 50 лет.

И хотя главное достоинство этой профессии — это возможность зарабатывать выше среднего по рынку, есть другие немаловажные плюсы. Такая работа учит многозадачности, ответственности и стрессоустойчивости. В общем, тем качествам и навыкам, которые необходимы не только в делах, но и в обычной жизни.

P.S.: в риэлторской компании можно работать не только риэлтором. Актуальные вакансии в Сургуте ищите здесь: https://goo.gl/pKuW8b


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29 января в 09:10, просмотров: 1024, комментариев: 0


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