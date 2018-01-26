​Ночные скидки: после 17:00 покупать недвижимость выгоднее

Для многих вечер пятницы — это долгожданная встреча с друзьями, выход «в свет» или время для решения важных семейных вопросов. В эту пятницу сургутяне легко могут совместить приятное с полезным.

Вечером 26 января можно сходить на выставку Ван Гога (главное — не замёрзнуть в лабутенах), в театр на «Жутко трогательные сценки про любовь» или успеть на последние сеансы «Движения вверх» — отечественная драма уже побила рекорд кассовых сборов среди российских картин и продолжает собирать зрителей у экранов. А после культурного отдыха можно успеть не только домой на ужин, но и на тематическую «Ночную распродажу» в ТЦ «Рандеву»: это последний шанс купить недвижимость по ценам 2017 года.

«Ночная распродажа» недвижимости подстроилась под график занятых и активных людей: она откроется в 17 часов и завершится в 22 часа. Так что решить квартирный вопрос можно и после работы, и после вечернего отдыха.

Самая большая скидка на недвижимость в этот вечер составит 400 тысяч. Согласитесь, весомо для серьезной покупки, тянет на добротный ремонт. Скидки на квартиры делают как хозяева квартир, так и застройщики: СеверСтрой*, Новые Бизнес-Технологии**, Северные строительные технологии***. Кроме квартиры можно присмотреть земельный участок, дачу, дом или коттедж или даже гараж, пока цены на них не выросли.

Около 80-85% квартир в Сургуте покупают в ипотеку. Поэтому на «Распродаже» будут дежурить специалисты Сбербанка, Сургутнефтегазбанка, ВТБ и Газпромбанка. Кстати, в пятницу кредит тоже можно оформить со скидкой (до 0,5%****).

«Ночная распродажа» 26 января состоится в ТЦ «Рандеву» на 3 этаже (ул. Ленина, д. 17) с 17:00 до 22:00.

**ООО “Новые Бизнес-Технологии”, ЖК “Новые ключи”, проектная декларация на сайте http://newkeys.ru/o-kompanii/

*** Северные строительные технологии”, ЖК «Акварель», ЖК «Оранж Хаус», проектная декларация на сайте http://ssthm.ru/surgut/declaration/

**** Сниженная ставка действует для клиентов риэлторской компании «Этажи» на все ипотечные продукты банков Уралсиб и Дельтакредит, которые представлены на сайте https://surgut.etagi.com/ipoteka/. Подробнее с ипотечными программами можно ознакомиться по ссылкам https://surgut.etagi.com/ipoteka/delta-kredit/621/ и https://surgut.etagi.com/ipoteka/uralsib/502/