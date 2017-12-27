16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4544   EUR  68,2328  

​Недвижимость в Сургуте: чем запомнился 2017 год

Перед новым годом эксперты подводят итоги рынка недвижимости. Наталия Лемец, первый заместитель директора федеральной риэлторской компании «Этажи» в Сургуте, рассказала о значимых событиях 2017 года, дала прогноз на 2018 год и поздравила с праздниками.

Цены: общая картина

- Мы плотно работаем с аналитикой по всем сегментам рынка, от новостроек до загородной недвижимости. Ценообразование в недвижимости складывается «волнами», в 2017 году был «отлив»: цены снижались, в основном на вторичную недвижимость.

Сургуту нужна «загородка»

- Горожане интересуются загородной жизнью. Возможно, стремление переехать на природу связано с ростом населения: кому-то в Сургуте просто становится тесно. А приезжим, например, проще «закрепиться» в пригороде: там можно снять жилье просторнее и дешевле, чем в городе. Кроме того, уже несколько лет загородная жизнь считается более гармоничной, это как тренд, мода.

Все вспомнили про свои участки и начали стройки. Люди, у которых еще нет земли, ищут перспективные кооперативы, чтобы поставить капитальный дом для постоянного проживания.

В этом году в загородной «идиллии» была ложка дёгтя: часть земельных участков попала в «зону отчуждения», оказалась на земле большого предприятия. Продать или обменять такую недвижимость можно только по особому регламенту. Но даже это не остановило рост рынка: в этом году интерес к загородной недвижимости возрос на 22% по сравнению с 2016 годом.

Новостройки с поддержкой

- 2017 год оказался более активным, чем мы ожидали. Только за октябрь и ноябрь сургутяне приобрели порядка 560 квартир в новостройках по социальной программе, это хороший показатель.

Жителей Сургута и Сургутского района очень поддержали государственные субсидии; насколько известно, в следующем году бюджет продолжит поддержку таких программ.

Тем более, что застройщики уже начали пересматривать цены в большую сторону: без поддержки рынок просто не справится с большим объёмом предложения, который накопился за 5 лет.

Ипотечные перспективы: они есть

- За последний год-полтора ставка серьезно снизилась. Средние ставки составляют 9-10%, отдельные программы предлагают от 7,3%. По прогнозам правительства, в ближайшей перспективе мы можем увидеть доступную для многих слоёв населения ипотеку под 7%.

Спрос на ипотечные кредиты вырос колоссально, бьет все рекорды. В ноябре и октябре банки оказались не готовы к огромному количеству обращений.

Но надо понимать, что сейчас по банкам наблюдается 30-40% отказов: у заемщиков внимательно рассматривают кредитную историю, финансовое положение, наличие иждивенцев. В этом году появилась негативная тенденция: в Сургуте стало больше просроченных платежей по кредитам. А ведь у нас этот показатель был одним из самых низких по региону! Этот факт доказывает: к выбору ипотеки нужно подходить ответственно, рассчитывая со специалистом ежемесячные платежи по нескольким программам от разных банков и выбирать действительно доступные условия.

Прогнозы и пожелания

- В 2018 году мы ждём роста цен по всем сегментам недвижимости, на рынке новостроек станет больше квартир в классе «комфорт» и «комфорт +». Останется интерес к загородной недвижимости, особенно к новостройкам за городом и ИЖС; отметим также «оживший» спрос на коммерческую аренду.

Ипотечная ставка в ближайшее время останется на том же уровне или незначительно снизится. Надеемся, снижение ставок, специальные условия вроде ипотечных каникул или удобных программ по обмену старого жилья на новое поддержат покупателей, как и «северные» субсидии от государства.

Желаю сургутянам в новом году быть в курсе новостей недвижимости, чтобы самые заветные мечты сбывались с максимальной выгодой. Пусть ваш новый дом станет любимым местом на земле!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:13, просмотров: 375, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
денис дмитриев
не нравится
Сегодня в 23:35
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo] --- http://u.yool.so/kachokdoma

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Проверки продолжатся. В сургутской думе наконец-то обсудили ситуацию на хлебозаводе. Выяснились новые подробности

​Проверки продолжатся. В сургутской думе наконец-то обсудили ситуацию на хлебозаводе. Выяснились новые подробности
Но депутаты пока не особо впечатлились ответами чиновников
Артем Мазнев Сегодня в 19:20
365 0
​Казанская компания объяснила, почему сургутяне не увидели теплых остановок 1 сентября, и кто в этом виноват // ДОКУМЕНТ

​Казанская компания объяснила, почему сургутяне не увидели теплых остановок 1 сентября, и кто в этом виноват // ДОКУМЕНТ
Более того, установленные ныне павильоны могут оказаться опасными для жизни
Редакция СИА-ПРЕСС 26 декабря в 16:53
1831 8
​Следующий год на рынках обещает быть интересным // АУДИО, ТЕКСТ

​Следующий год на рынках обещает быть интересным // АУДИО, ТЕКСТ
Предстоящая торговая неделя будет малоактивной. Уже в прошлую пятницу объемы торгов акциями индекса Мосбиржи составил всего лишь 20 млрд рублей
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 26 декабря в 11:44
308 0
Сургут без перспектив ? // ИНФОГРАФИКА

Сургут без перспектив ? // ИНФОГРАФИКА
Только треть респондентов siapress.ru считают Сургут перспективным городом
Редакция СИА-ПРЕСС 26 декабря в 11:52
445 0
Статья дня. Это неправильное токсичное решение

Статья дня. Это неправильное токсичное решение
Любой беспристрастный наблюдатель, не являющийся избирателем Алексея Навального, увидит невооруженным взглядом политическую подоплеку недопуска его к президентской избирательной кампании.
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы» 25 декабря в 20:40
758 17
​Будьте добры, помедленнее!

​Будьте добры, помедленнее!
Что касается вокзалов, то наш вокзал – самый убогий из самых убогих, какой я только видел на всем пути следования от Сургута до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Анапы.
Сергей Антонов, сургутянин 25 декабря в 12:24
739 1
Сегодня один из самых больших христианских праздников – день Рождества Христова.

Сегодня один из самых больших христианских праздников – день Рождества Христова.
Попытаемся разобраться с научной точки зрения – превратившись ненадолго в историков, сдувающих пыль веков с замшелых летописей
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 25 декабря в 10:31
450 3
Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен // ВИДЕО, ТЕКСТ

Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен // ВИДЕО, ТЕКСТ
Выступление президента на съезде «Единой России»
Редакция СИА-ПРЕСС 24 декабря в 11:54
777 2
​Звездные войны VIII Последние Джедаи. Большой обзор

​Звездные войны VIII Последние Джедаи. Большой обзор
Для меня в мире нет киновселенной ближе и роднее, чем сказания о Star Wars
Александр Твардовский 23 декабря в 15:03
768 1
Дмитрий Щеглов

​Три вопроса про «Титан»
Почему наша власть, зачем-то включившаяся в этот спор предпринимателей, изначально заняла сторону именно «не социального» бизнеса?
Дмитрий Щеглов 23 декабря в 11:30
1443 10
Из-за 16 квадратных метров разворачивается борьба двух бизнесменов

Из-за 16 квадратных метров разворачивается борьба двух бизнесменов
Ситуация с «Титаном» — это спор двух предпринимателей. Главное в этом одно — Закон необходимо соблюдать. Но дети, их родители, и вообще все сургутяне, к этому спору отношения не имеющие, пострадать не должны.
Вадим Шувалов, глава Сургута 23 декабря в 11:21
1854 17
​Сюрхот – Сургут город Бoлгарского ханства Х века

​Сюрхот – Сургут город Бoлгарского ханства Х века
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 23 декабря в 11:20
1324 5
В Сургуте продолжается реализация проекта по художественному освещению городских объектов

В Сургуте продолжается реализация проекта по художественному освещению городских объектов
Александра Соснина 23 декабря в 10:47
591 0
​Болгары ли украинцы?

​Болгары ли украинцы?
Имеется достаточно оснований считать, что украинцы и болгары имеют общие корни, что когда-то были одним народом.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского болгарского землячества 23 декабря в 10:10
1348 22
Тарас Самборский

​Мероприятие «Памятник»
Две искренних гвоздички директору Сургутской ГРЭС-1 Владимиру Губачеву будут положены под странный памятник, установленный в тайне от горожан.
Тарас Самборский 22 декабря в 17:49
1220 14
​И это Новый год?

​И это Новый год?
Попытка качественно украсить Сургут к праздникам в очередной раз провалилась
Лилия Сулейманова, Василий Мирский 22 декабря в 16:32
1448 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика