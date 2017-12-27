​Недвижимость в Сургуте: чем запомнился 2017 год

Перед новым годом эксперты подводят итоги рынка недвижимости. Наталия Лемец, первый заместитель директора федеральной риэлторской компании «Этажи» в Сургуте, рассказала о значимых событиях 2017 года, дала прогноз на 2018 год и поздравила с праздниками.

Цены: общая картина

- Мы плотно работаем с аналитикой по всем сегментам рынка, от новостроек до загородной недвижимости. Ценообразование в недвижимости складывается «волнами», в 2017 году был «отлив»: цены снижались, в основном на вторичную недвижимость.

Сургуту нужна «загородка»

- Горожане интересуются загородной жизнью. Возможно, стремление переехать на природу связано с ростом населения: кому-то в Сургуте просто становится тесно. А приезжим, например, проще «закрепиться» в пригороде: там можно снять жилье просторнее и дешевле, чем в городе. Кроме того, уже несколько лет загородная жизнь считается более гармоничной, это как тренд, мода.

Все вспомнили про свои участки и начали стройки. Люди, у которых еще нет земли, ищут перспективные кооперативы, чтобы поставить капитальный дом для постоянного проживания.

В этом году в загородной «идиллии» была ложка дёгтя: часть земельных участков попала в «зону отчуждения», оказалась на земле большого предприятия. Продать или обменять такую недвижимость можно только по особому регламенту. Но даже это не остановило рост рынка: в этом году интерес к загородной недвижимости возрос на 22% по сравнению с 2016 годом.

Новостройки с поддержкой

- 2017 год оказался более активным, чем мы ожидали. Только за октябрь и ноябрь сургутяне приобрели порядка 560 квартир в новостройках по социальной программе, это хороший показатель.

Жителей Сургута и Сургутского района очень поддержали государственные субсидии; насколько известно, в следующем году бюджет продолжит поддержку таких программ.

Тем более, что застройщики уже начали пересматривать цены в большую сторону: без поддержки рынок просто не справится с большим объёмом предложения, который накопился за 5 лет.

Ипотечные перспективы: они есть

- За последний год-полтора ставка серьезно снизилась. Средние ставки составляют 9-10%, отдельные программы предлагают от 7,3%. По прогнозам правительства, в ближайшей перспективе мы можем увидеть доступную для многих слоёв населения ипотеку под 7%.

Спрос на ипотечные кредиты вырос колоссально, бьет все рекорды. В ноябре и октябре банки оказались не готовы к огромному количеству обращений.

Но надо понимать, что сейчас по банкам наблюдается 30-40% отказов: у заемщиков внимательно рассматривают кредитную историю, финансовое положение, наличие иждивенцев. В этом году появилась негативная тенденция: в Сургуте стало больше просроченных платежей по кредитам. А ведь у нас этот показатель был одним из самых низких по региону! Этот факт доказывает: к выбору ипотеки нужно подходить ответственно, рассчитывая со специалистом ежемесячные платежи по нескольким программам от разных банков и выбирать действительно доступные условия.

Прогнозы и пожелания

- В 2018 году мы ждём роста цен по всем сегментам недвижимости, на рынке новостроек станет больше квартир в классе «комфорт» и «комфорт +». Останется интерес к загородной недвижимости, особенно к новостройкам за городом и ИЖС; отметим также «оживший» спрос на коммерческую аренду.

Ипотечная ставка в ближайшее время останется на том же уровне или незначительно снизится. Надеемся, снижение ставок, специальные условия вроде ипотечных каникул или удобных программ по обмену старого жилья на новое поддержат покупателей, как и «северные» субсидии от государства.

Желаю сургутянам в новом году быть в курсе новостей недвижимости, чтобы самые заветные мечты сбывались с максимальной выгодой. Пусть ваш новый дом станет любимым местом на земле!