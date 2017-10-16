​Сургутяне не готовы продавать недвижимость за криптовалюту

Этой осенью в Киеве впервые в мире продали квартиру за виртуальные деньги. Сделка прошла при содействии властей, покупатель заплатил криптовалютой Ethereum, по популярности и капитализации она на занимает второе место после биткоина.

Федеральная риэлторская компания «Этажи» задала вопрос пользователям социальной сети «Вконтакте»: «А вы бы продали свою квартиру за криптовалюту?».

Ответили почти 1 200 человек из разных городов России, в том числе из Сургута. Только 31% опрошенных не знакомы с трендом, 47% респондентов считают такую сделку ненадежной, а 22% — перспективной.

Один из участников опроса пишет: «дак, а в чём проблема то? Сразу же и конвертировать её в любую валюту на выбор. Естественно надо учитывать тот процент за конвертации при продаже квартиры» (орфография и пунктуация автора соблюдены). В комментариях уже пошутили на эту тему.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов считает: в России квартиры за криптовалюту станут доступны только после революции в системе купли-продажи недвижимости:

— Криптовалюта — модное слово, которое сейчас не называет только ленивый. Но учитывая особенности российского законодательства, я не думаю, что мы можем ждать быстрых прорывов. Ведь что такое блокчейн? Это следующая стадия развития доверия граждан друг к другу. А криптовалюта — следующая стадия развития блокчейна.

В нашем же случае нужно говорить не об упрощении, а об усложнении процедуры покупки и продажи. Взять ту же историю с обязательным нотариальным удостоверением. По нашим данным, до 15% сделок сейчас требует обязательного нотариального удостоверения. О каком блокчейне может идти речь? И пока я не вижу путей упрощения этой процедуры. Во многих странах пока не идут по этому пути, не только в России. Вопрос пока не исследованный и не ближайшего будущего точно.

Что будут делать риэлторы, если клиент захочет продать квартиру за криптовалюту? Рассказывает руководитель отдела продаж компании «Этажи» Василий Васильев.

— Таких случаев в моей практике еще не было. Но если бы так случилось, риэлтор бы постарался объяснить клиенту, что не найдет покупателя: согласно законодательству, на территории страны все расчеты между сторонами осуществляются в рублях, а мы не можем идти вразрез с законами Российской Федерации.

Справка:

Криптовалюта — это цифровая валюта, единица которой — монета (англ. -coin). Монета защищена от подделки, так как представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно (отсюда приставка «крипто» в названии).

Криптовалюта эмитируется в сети и не связана ни с обычной валютой, ни с какой-либо государственной валютной системой. Самая популярная криптовалюта — биткоин — сейчас стоит почти 265 800 рублей за единицу.