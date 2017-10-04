​От пенопласта до кирпича: из чего выгодно строить дом

Рассуждая о загородном доме мечты, многие наверняка знают, из чего строить. Но не всегда ожидания совпадает с возможностями: понравившийся стройматериал может не подойти к нашим требованиям.

Чтобы не рушить свои мечты, разбираемся в особенностях строительных материалов, из которых сегодня строят дома.

Каждый строительный материал влияет на критерии строительства: скорость и легкость возведения дома, бюджет, необходимость нанимать строительную бригаду. Еще у материалов разные технические характеристики, сравнивать которые нет смысла — слишком они разные. Но знать и учитывать их необходимо.

Мы расскажем об особенностях самых популярных материалов: сип-панелей, кирпичей, блоков и дерева.

Каркасное строительство. Быстро и... снова быстро

Каркасное строительство для России и Тюменской области уже давно не новинка. Технология хорошо зарекомендовала себя в северных странах - в Канаде дома традиционно возводят по такому принципу. Полюбилась она и застройщикам нашего региона: теплостойкость внутреннего утеплителя (пенопласт) позволяет сибиряку не замерзнуть зимой в своем доме.

Преимущества и особенности строительства домов из сип.панелей

Скорость возведения: построить каркасный дом можно очень быстро. По словам Данила Дмитрусенко, директора строительной компании «Современный дом», построить небольшой дом (только коробку, без подключения инженерных сетей) площадью до 100 кв.м можно меньше, чем за две недели. Строить можно даже зимой. При желании вы сами можете освоить технологию строительства. Но без опытных строителей лучше за эту работу все-таки не браться. Вам не придется тратить много денег на внутреннюю отделку. При такой технологии не обязательно выравнивать стены или полы, достаточно положить штукатурку. Можно сэкономить на возведении фундамента, так как коробка здания не будет слишком тяжелой.

Особенность: недолгий срок годности утеплителя, 25-30 лет. В этом же заключается и главное его преимущество, стоимость возведения.

В отличие от других строительных материалов, дом из сип-панелей обойдется значительно дешевле.

Технические характеристики сип-панелей:

Морозостойкость. Морозостойкость сип-панелей - до 50 циклов.

Справка: Способность материала противостоять низким температурам называется морозостойкостью. В соответствии с национальным стандартом морозостойкость «измеряется» в циклах, то есть по количеству лет, которые выстоит правильно построенная стена.

Огнестойкость. Класс пожарной опасности сэндвич-панелей зависит от пожарной опасности утеплителя (прежде всего группа горючести по ГОСТ 30244-96) и способа конструктивной защиты этого утеплителя, в т. ч. по стыковому соединению. В среднем этот строительный материал имеет 2 класс пожарной безопасности.

Справка: на производстве трехслойные сэндвич-панели проверяют на пожарную безопасность, при этом определяют их предел огнестойкости и класс пожарной опасности.

Деревянное домостроение. Просто и красиво

Антон Шагеев, заместитель директора по развитию строительной компании «Леском», напоминает: деревянное зодчество всегда интересовало россиян. Сохранившиеся до наших дней постройки говорят о долговечности этого строительного материала.

«Дерево — материал, практически готовый к проведению ремонта в доме после строительства. Остается провести только шлифовку, покраску и, в принципе, все. Если мы посмотрим на экономику деревянного домостроения, то увидим, что многие коммерсанты на базах отдыха строят деревянные дома. Предприниматели не строили бы из дерева, если бы это не было экономически невыгодно», - рассказал Антон Шагеев.

По его словам, нельзя точно говорить, что следует выбирать потребителю: профилированный брус или оцилиндрованное бревно. Это выбор каждого. На первом месте будут предпочтения собственника, материальные возможности, а уже после - тип постройки.

Преимущества строительства домов из дерева

Сторонники деревянного домостроения приводят три основных аргумента: экологичность, красота, долговечность постройки.

Некоторые эксперты считают, что жители тюменской области выбирают деревянные дома, потому что они эстетически привлекательны.

Технические характеристики:

Морозостойкость: до 100 циклов.

Огнестойкость: группы Г. Древесина относится к горючим материалам, обладает средней горючестью и слабым дымообразованием. Для защиты от возгорания используют антипирены. Предел огнестойкости деревянных стен и перегородок толщиной 15 см (оштукатуренных с обеих сторон) - 45 минут.

Блочное строение. Прочно и надежно

Относительно новый вид домостроения — возведение домов из керамзитоблоков и пеноблоков.

Преимущества строительства домов из блоков

Считается, что п дома из блоков строить быстрее, чем из кирпичей. Стоимость строительства значительно ниже, чем из традиционных материалов. По техническим характеристикам керамзитоблок не уступает традиционным стройматериалам (например, кирпичу): блоки не подвержены гниению, выдерживают резкие перепады температуры. Керамзит блоки экологичны, сохраняют тепло и плохо горят. Производители керамзитблоков говорят о хорошей геометрии продукта - когда один блок плотно прилегает к другому, и зазор между ними минимальный. Это позволяет сэкономить на внутренней отделке: вы потратите меньше средств на выравнивание стен.

«Керамзитоблок - прочный и долговечный материал, который сегодня пользуется популярностью среди тюменцев. Примерно 80% горожан выбирают его, из блоков строят несущие стены или перегородки. Он не пропускает влагу и на него легко и надежно крепятся шкафы и полки», — поясняет выбор тюменцев Виталий Моргунов, генеральный директор «Первой строительной компании».

По словам строителя, при возведении дома из этого материала лучше довериться профессионалам, но «минимальные навыки все равно пригодятся, особенно, если это касается укладки раствора».

Керамзитблоки сейчас популярны: относительно недорогие, прочные, негорючие, тёплые

Технические характеристики

Морозостойкость. До 50 циклов. По этому параметру керамзитоблоки превосходят ячеистые бетоны и некоторые разновидности кирпича.

Огнестойкость. Класс пожарной безопасности – высший (А1).

Каменное домостроение. Традиционно и на века

Керамический кирпич широко используется при возведении зданий в разных климатических зонах нашей страны. Многие тюменцы мечтают построить свои дома из кирпича. Он уже давно доказал свою надежность и заслужил звание одного из самых красивых строительных материалов.

Преимущества и особенности строительства домов из кирпича

Экологичный материал, на нем не появится плесень или грибок. Отличный шумоизолятор. Высокая пожаробезопасность. Жители холодных регионов ценят материал за умение сохранять тепло, переносить резкие перепады температур и устойчивость к сильному ветру, дождю и снегу. Кирпич долговечен: здания могут простоять около 150 лет. Дом на долгое время станет настоящим родовым поместьем для семьи. Учитывайте, что это достаточно дорогой материал. Тюменские строители рекомендуют использовать его в качестве облицовочного материала, а для «коробки» здания выбрать, например, керамзитоблок.

Технические характеристики

Морозостойкость керамического кирпича указывается в виде буквенно-числового кода от 50 F до 100 F. Это означает, что при правильном выполнении кладки и постоянном отоплении в зимний период срок эксплуатации здания составит от 50 до 100 лет.

Огнестойкость. Класс пожарной безопасности – высший (А1).

Сейчас кирпич один из самых популярных и желанных строительных материалов, несмотря на стоимость

Какой выбрать фундамент?

Существует несколько основных видов фундамента: ленточный, железо-бетонный, буронабивные сваи и УШП (шведская плита). Также есть различные подвиды и модификации. Какой фундамент выбирать вам, зависит от веса выбранного стройматериала.

Дорогой фундамент может стоить до 30% от суммы строительства дома.

Дмитрий Лугин, заместителя генерального директора ООО «Стандарт», делит фундаменты на два вида: для «легкого» дома и для «обычного».

Например, дома из бруса относятся к «легким», если брус имеет стандартное сечение, т.е. не больше 200 мм. Такому зданию и фундамент нужен «полегче». А если строите из бруса сечением 300-400 мм, то выбирайте более основательный фундамент - например, железобетонный.

К первой категории («лёгкие», прим.ред.) относятся каркасные, брусовые дома, дома из сип-панелей – те, которые можно строить на винтовых сваях. Винты, которые вкручиваются в землю, бывают разной длины и ширины. Для домов «обычных», или «тяжелых», существует несколько видов фундамента, которые нужно выбирать исходя из того, какие у вас грунты.

Если место высокое и грунты прочные, нет валунов, вы можете сэкономить и заложить ленточный фундамент. Если грунт подвижный, лучше перестраховаться и построить фундамент на буронабивных сваях.

Экспертное мнение

Жители Тюменской области предпочитают строить из традиционных материалов, считает специалист по уже построенным домам - руководитель Центра загородной недвижимости федеральной риэлторской компании «Этажи» Антон Сауков.

– Самым популярным материалом стен для строительства дома является кирпич и различные стеновые блоки: керамзитоблок, пеноблок и т.д. Деревянное домостроение также пользуется популярностью.

Если люди покупают загородный дом, то в первую очередь они рассматривают именно кирпичное или блочное исполнение. А дома из дерева в большей степени строят для себя.

Если делать анализ по проданным объектам, то деревянное исполнение пока не особо ценится. Если рассматривать проданные объекты в процентном соотношении, то 70% – это дома в кирпичном или блочном исполнении и 30% – в деревянном. Панельное и каркасное домостроение строят и покупают не более 2-3%.

Как бы застройщики ни пытались популяризировать данный тип домостроения, пока в панель и каркасы наше население не очень верит. Если же владельцы загородных участков хотят существенно сэкономить на строительстве, они, как правило, строят из бруса, обшивая его сайдингом, – уточнил Антон Сауков.

Аналогичная ситуация наблюдается в Югре и на Ямале:

– Северные регионы – Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ в основном ориентируются на каменные дома. Это связано с температурной нагрузкой. Кроме того, в северных округах покупательская способность чуть выше, чем на юге Тюменской области, поэтому владельцы загородных участков предпочитают строить из более дорогих материалов, – сообщил эксперт.

Бонус: рейтинг строительных материалов

Рейтинг по сроку эксплуатации при соблюдении строительных технологий

1 место – керамический кирпич, срок службы здания – 150 лет и более.

2 место – строительные блоки, срок службы здания – 70-100 лет.

3 место – деревянное домостроение, срок службы здания (в зависимости от материала: оцилиндрованное бревно, профилированный брус) – 50 – 70 лет.

4 место – каркасное домостроение, срок службы здания– до 40 лет.

Рейтинг по стоимости стройматериала

1 место – каркасный дом, от 13 500 руб./ кв.м.

2 место – дом из строительных блоков, от 15 000 руб. /кв.м.

3 место – деревянный дом, от 19 900 руб./кв.м.

4 место – дом из керамического кирпича, от 28 000 руб./кв.м.