​Обзор: все скидки на квартиры Сургута в одном месте

Сургут готовится с осенней «Распродаже недвижимости». Это мероприятие станет городским навигатором по самым выгодным скидкам на загородную недвижимость и квартиры от застройщиков и собственников.

Максимальные скидки по вторичной недвижимости - 400тысяч рублей, на новостройки - до 490 тысяч рублей. На земельные участки есть скидки 120, 150 и даже 200 тысяч рублей. Дачи идут с дисконтом 400, 500, 700 тысяч. Если давно хотели купить частный дом - можете сэкономить до 2,5 миллионов!

Частный дом со скидкой в миллион

Пей кофе, развлекайся с детьми, выбирай квартиру

Организаторы анонсировали снижение цен до 490 тысяч рублей на один день, 23 сентября. Консультации пройдут в Филармонии (ул.Энгельса, 18). Специалисты покажут все объекты со скидками в нужном вам районе, отправят подборку на почту или поставят бронь на выбранную квартиру, чтобы сохранить скидку.

На распродаже будут работать все ведущие банки ХМАО. Их ипотечные специалисты расскажут, как оформить ипотеку или потребительский кредит, уменьшить ставку благодаря рефинансированию, оформить кредит за 2-3 дня или выберут несколько выгодных программ. Все консультации - индивидуальные, лично для вас.

Много скидок представлено на двух- и трехкомнатные квартиры, которые обычно покупают родители с детьми. Если это ваш случай, приходите на распродажу всей семьей! Вашим малышам будут рады на детской площадке, которую организует СНГБ Банк. ВТБ24 станет спонсором хороших воспоминаний - он устанавливает фотобудку. Отличная возможность пополнить семейный альбом новыми фотографиями. А Сбербанк в этом году не только расскажет о новых ставках (которые начинаются от 7,4%*), но и угостит сургутян вкусным горячим кофе.

«В этом году юбилейная, 20 распродажа. В честь этого события мы собрали лучшие предложения. Часть скидок доступна уже сейчас, но самые выгодные действуют только один день. Наши партнеры тоже подготовили дополнительные бонусы для тех, кто придет на распродажу», - рассказала Наталия Лемец, представитель организатора - риэлторской компании «Этажи».





Скидки, которые доступны уже сейчас

Что касается квартир, на которые уже действуют скидки - полный список есть в городской базе недвижимости на сайте surgut.etagi.com. Выберите тип недвижимости: «Новостройки», «Вторичная» или «Загородная», нажмите кнопку «Найти». Вы получите все объекты, которые есть в базе. Теперь настраиваем фильтр «Есть скидки» и получаем полную картину по акционным объектам.

Что с ценами и кредитными ставками?

В августе 2014 года квадратный метр вторичной недвижимости стоил 82 тысячи рублей, новостройки - 68 тысяч. Сейчас цена на вторичном рынке - 69 тысяч, на первичном - 60 тысяч. Ставки по ипотеке с 14-15% снизились до 10-9%. Сколько еще продержатся низкие цены, подкрепленные лояльной ипотечной ставкой - неизвестно. «Можем сказать лишь одно: в Сургуте еще не было таких условий. А цены рано или поздно пойдут вверх», - отметила Наталия Лемец.

Приходите на городскую распродажу, чтобы получить еще больше выгод: оформить ипотеку со скидкой, купить квартиру без комиссии, получить вторую квартиру в подарок, бесплатно проконсультироваться с ипотечным брокером, риэлтором и представителями застройщиков.

23 сентября, Филармония, ул. Энгельса, 18.

Время - с 10.00 до 17.00 часов.

Узнать подробности: +7 (3462) 44-22-11





На городской распродаже каждый получит индивидуальный подход

*Финансовую услугу по кредитованию оказывает «Сбербанк России" (ПАО). Кредит на приобретение жилья в новостройках у аккредитованных Банком застройщиков по программе кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков», действующей до 31.12.2017. Ипотека предоставляется ПАО “Сбербанк” при первоначальном взносе не менее 15% на срок до 30 лет, ставка 7,4% при условии субсидирования ставки Застройщиком, фиксирована на весь срок кредитования, действует при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и заключении договора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде (без заключения данного договора ставка увеличивается на 0,1%). При отказе от страхования жизни и здоровья заемщика ставка увеличивается на 1%. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб., максимальная сумма кредита — 85% от стоимости кредитуемого объекта. Дополнительные расходы (страхование жизни и здоровья заемщика), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог.Комиссия за выдачу кредита – отсутствует. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям банка. Досрочное погашение (полное/частичное) - без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисах ряда застройщиков. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1481 от 11.08.2015.