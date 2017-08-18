Двойная выгода на покупку офиса в Новине

Начиная свой бизнес, каждый задумывается о поиске помещения, где может расположиться уютное кафе, офис или магазин.

Одни из принципиально отличающихся от уже предлагаемых объектов недвижимости на рынке Сургута, являются коммерческие помещения в первом и во втором доме квартала «Новин». Площадь помещений вирируется от 90 до 140 кв. м, а высота потолков от 3 до 4,7 метров.

Квартал «Новин» расположен в одном из самых динамично развивающихся районов городов в непосредственной близости от крупных автомагистралей. Каждый потенциальный клиент сможет достаточно быстро доехать в квартал из любой точки города и близлежащих поселков – Белый Яр и Солнечный.

Все коммерческие помещения имеют удобную парковку, отдельный вход, правильную планировку, лишены ненужных стен и перегородок. Стены выровнены «под маяк», сделана стяжка пола, установлены все необходимые инженерные коммуникации, включая качественные радиаторы отопления, приборы учета тепла, воды и электроэнергии.

Это не только сократит затраты и время на ремонт и запуск своего бизнеса, но и позволит уменьшить расходы на коммунальные платежи в процессе эксплуатации.

Для тех, кто давно хотел приобрести коммерческое помещения, компания Брусника предлагает купить последние помещения в готовом доме квартала «Новин» на особых условиях. Только в августе действует выгодное предложение по цене – от 6 910 000 руб., что сопоставимо со стоимостью трехкомнатной квартиры. Приступить к косметическому ремонту и запуску своего дела можно сразу – дом уже построен.

Только в августе действует выгодное предложение на покупку коммерческих помещений от Брусники

Если в момент покупки вы не располагаете необходимой суммой, можно рассмотреть программы кредитования от банков-партнеров.

Так, при покупке коммерческого помещения в готовом доме площадью 89,7 кв. м в кредит от Сургутнефтегазбанка минимальный первоначальный взнос составит 10%, а платеж по кредиту – 72 900 руб. в месяц*. Фактически, при оформлении кредита, цена за пользование помещением составит чуть более 800 руб. за кв. м.

Это значительно выгоднее, чем арендовать помещение, при средней цене по Сургуте 1 000 – 1 500 руб. за один кв. м. Кроме того, после выплаты кредита, помещение переходит в собственность и становится полноценным бизнес-активом.

В кредит от СНГБ или в беспроцентную рассрочку

При покупке помещения в строящемся доме квартала «Новин» действует беспроцентная рассрочка, которая также позволяет экономить денежные средства. После завершения периода рассрочки (20.03.2018 г.), если вы не сможете произвести 100% расчет, недостающую сумму можно оформить в кредит.

Выбрать коммерческое помещение, оценить качество его отделки и обсудить условия покупки можно в офисе продаж Брусники по адресу: г. Сургут, Югорский тракт 2/1.

Дополнительная информация по телефону: +7 (3462) 44-20-56.

Звоните в продаже осталось всего шесть последних помещений!