​Дом, который нужно увидеть

Безопасный закрытый двор, видеонаблюдение, уютные подъезды, детские и спортивные площадки, ландшафтное озеленение, подземный паркинг. Все эти современные подходы уже применены компанией Брусника в Первом доме квартала «Новин». Дом был сдан в марте этого года и сейчас счастливые новоселы заняты ремонтом.

В «Новине» переменная этажность, которая делает двор светлым. Внутри дома не шумно и нет машин. Здесь свой размеренный ритм. Во дворе сделаны места для отдыха для взрослых и детей.

Вопросам безопасности жителей в Новине уделено максимальное внимание. По периметру дома, во дворе и в подъездах установлены камеры видеонаблюдения. А у каждого жителя есть персональный ключ, с помощью которого можно зайти во двор, в свой подъезд, в помещение для колясок и велосипедов или спуститься в паркинг.

Игровые площадки в квартале Новин рассчитаны на детей разных возрастов. Они разработаны европейским производителем так, чтобы дети могли развивать не моторику, но и интеллектуальный потенциал. Вокруг игровых комплексов сделано безопасное прорезиненное покрытие. На такую игровую площадку дети хотят возвращаться и играть снова и снова.

Запись на бесплатные экскурсии 44-20-56

Для удобства жителей у кого есть домашние животные, установлены диспендеры с дог-пакетами.

С наступлением тепла начались работы по озеленению во дворе и на придомовой территории. Сейчас двор приобретает тот вид, который предполагался по проекту.

Во дворе в клумбах уложен газон и декоративная морская галька, посажены мелкие кустарники и цветы, посыпана мульча из древесной коры. Главным украшением двора стала четырехметровая ель, которая в новогодние праздники уж точно соберет вокруг себя всех соседей.

Для горожан компания Брусника вдоль квартала Новин, по Югорскому тракту сделала асфальтированный тротуар, выложила рулонный газон, посадила деревья из питомников.

Летом выгода при покупке до 530 000 рублей

На сегодняшний день в большая часть квартир в Первом доме квартала «Новин» уже продана. В готовом доме остались последние 15 квартир, на которые до конца лета можно купить с выгодой до 530 000 рублей*. Есть большой выбор квартир с просторной кухней-гостиной во Втором строящемся доме.

Оценить расположение, благоустройство и выбрать подходящую квартиру, можно посетив офис продаж Брусники. Расположен он здесь же, рядом с кварталом «Новин».

Приходите на бесплатные экскурсии. Телефон для справок: +7 (3462) 44-20-56.