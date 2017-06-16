Квартиры в Тюмени для инвесторов за 870 000 рублей

Тюменский застройщик «Меридиан» предлагает рассмотреть вариант покупки квартиры по выгодной цене – 870 000 рублей. Приобретение квартиры на начальной стадии строительства – эффективная инвестиция. По мнению экспертов, через два года цены на такое жилье вырастут на 30%.

ЖК «Новый Мыс 3.0»: в самом зеленом районе Тюмени

Квартира по такой привлекательной цене предлагается покупателям в новом проекте застройщика – ЖК «Новый Мыс 3.0» https://goo.gl/cDdyKC .

Это двухподъездный 20-ти этажный дом, который расположен в самом экологичном районе Тюмени – Мыс-Тарманы. Рядом располагается большой (порядка 30 га) зеленый парк им. Гагарина. Кстати, до центра города – всего 15-20 минут на автомобиле.

ЖК «Новый Мыс 3.0» https://goo.gl/cDdyKC - это продолжение лучших технологий и стандартов, реализованных в двух предыдущих проектах застройщика на Мысу – ЖК «Новый Мыс» и ЖК «Новый Мыс 2.0». Сегодня здесь живет несколько тысяч семей

Двор, в котором интересно и безопасно

Застройщик предусмотрел интересные и полезные решения по благоустройству. Во –первых, это закрытый двор. Во-вторых, безопасные детские площадки. В-третьих, площадки для дворового спорта и спортивная площадка для баскетбола и футбола. В-четвертых, это экстрим-парк и беговая и велосипедная дорожки. Для владельцев авто – просторная парковка на 850 машин. Есть площадка для выгула собак. На первом этаже дома будут расположены магазины и аптека.





Квартиры на «вкус и цвет»

Итак, какие квартиры здесь можно выбрать:

- квартиры-студии от 20 до 27 кв.м от 870.000 руб.

- 1-комнатные квартиры от 34 до 38,5 кв.м от 1.590.000 руб.

- 2-комнатные квартиры 51 кв.м от 2.360.000 руб.

Квартира-студия за 870.000 рублей* – наиболее востребована у покупателей. Порядка 40% покупок – это покупки с инвестиционными целями. Вложив сравнительно небольшие средства в отделку и мебель, вы получаете хороший актив для дохода от сдачи в аренду.

Уточнить все вопросы по покупке квартиры в ЖК «Новый Мыс 3.0» можно по телефону (3452) 52-92-92.

*Цена действительная при 100%-й оплате или ипотеке