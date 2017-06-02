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​Как узнать всю правду о новостройке за 1 день?

Каждый день в риэлторскую компанию «Этажи» поступает много запросов от людей, которые хотят купить квартиру в новостройке. Но они не знают, чем одна стройка отличается от другой, почему квартиры одинаковой площади могут стоить по-разному, в каком банке есть выгодные ипотечные предложения, и как в целом не прогадать при выборе квартиры. Поэтому специалисты компании организовали бесплатное познавательное путешествие по новостройкам Сургута.

Участники - 15 сургутских семей - расположились в комфортабельном автобусе и экскурсия стартовала. Маршрут охватил 5 жилых комплексов от разных застройщиков: ЖК «За ручьем», ЖК «Взлётный», дом «Оранж Хаус», ЖК «Любимый», квартал «Новин», ЖК «Новые ключи».

Объективно оценить каждый проект помогали агенты по недвижимости, которые выступают в роли независимых экспертов и обладают более широким видением всех характеристик новостроек на рынке, в свою очередь застройщик специализируется только на одном объекте.

Экспертами выступили специалисты агентства недвижимости «Этажи». Каждую семью всю поездку сопровождал персональный помощник: гости получали ответы на все вопросы без промедления. И, конечно, какая экскурсия без гида? По пути экскурсоводы Марина и Алексей рассказали историю микрорайонов Сургута, интересные факты о застройщиках и назвали особенности каждого жилого комплекса.

Первым пунктом поездки стал жилой комплекс «За ручьём». Если посмотреть на карту города, то увидим: он находится в самом сердце Сургута, где дома старожилов и основателей города стоят на фоне новостроек. В таком месте с развитой инфраструктурой очень удобно жить. А какой шикарный вид на храм Георгия Победоносца и парк Сайма открывается из окон…

В «Оранж Хаус» гостям продемонстрировали преимущества закрытого двора: пройти на территорию дома можно только с ключами. Закрытый двор - новая для Сургута тенденция, в городе всего три ЖК с безопасной территорией. Это новшество оценили семьи с детьми - так намного спокойнее отпускать малыша гулять во двор.

По отзывам экскурсантов, было интересно сначала побывать в квартире с черновой отделкой, а потом зайти в такую же с полной отделкой и мебелью. В такой момент понимаешь, как легко можно недооценить серые стены и как преображает комнату отделка. Мотаем информацию на ус и двигаемся дальше!

ЖК «Любимый» изучали из автобуса: погулять по территории нам не удалось по технике безопасности, строительство в самом разгаре. Зато посмотрели на процесс и узнали, что название комплекс «Любимый» получил неспроста. Дома до 9 этажей с комфортной парковкой и просторным двором - любимый формат жилья сургутян. Еще экскурсоводы рассказали про технологию строительства компании СеверСтрой.

Квартал «Новин» для Сургута - уникальный объект. В «Новине» комфортное пространство жителей не ограничивается квартирой: застройщик до мелочей продумал места общего пользования, от колясочных до благоустроенного закрытого двора. Там нет машин и посторонних людей и жители воспринимают эту территорию как личную. У них даже есть отдельная зона для барбекю.

Первый дом «Новина» сдали несколько месяцев назад. Во всех квартирах уже выполнена отделка «под чистовую» и заведены кабели для интернета и ТВ.

Последний пункт экскурсии - ЖК «Новые ключи», самый яркий представитель эко-строительства в Сургуте. Комплекс находится рядом с лесным массивом в 9 гектаров - это 14 футбольных полей международного стандарта. Парк поделят на тематические зоны, где можно будет заняться спортом, йогой, перекусить, отдохнуть, поиграть с детьми - застройщик заботится о досуге своих жильцов.

Мы узнали, что покупатель может получить бесплатный проект перепланировки квартиры, если стены в ней еще не возведены.

После поездки гости вернулись в офис «Этажей», чтобы задать оставшиеся вопросы, посмотреть все доступные планировки в понравившихся комплексах, кто-то сразу попросил подобрать ипотечную программу.

Своими впечатлениями поделилась Марина Кирсанова, эксперт по недвижимости: «Наши участники хорошо отозвались об экскурсии. Сказали, что это был необычный формат, который принес практическую пользу: они не только услышали о новостройках, но и увидели их сами. И, самое главное, люди за одну поездку смогли сравнить несколько жилых комплексов, сориентироваться на рынке новостроек. Две семьи уже забронировали квартиры».

Вторая бесплатная экскурсия по новостройкам Сургута состоится в эту субботу, 3 июня в 11:00.

Записывайтесь на сайте компании здесь или по телефону +7(3462) 902-499.


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Сегодня в 09:16, просмотров: 81, комментариев: 0


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