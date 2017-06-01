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​Как купить квартиру, а не кота в мешке: 4 истории

Моя подруга из Тюмени покупала квартиру. План был простой: найти жилье мечты, купить и переехать туда с котом и мужем. Покупать ребята решили сами - МФЦ и сайт Госуслуг в помощь, уложиться планировали в 1-2 месяца. Через три месяца Ира была еще без квартиры, зато с мешком занятных историй. Мы попросили специалиста по недвижимости прокомментировать её приключения.

Коварная перепланировка

«Первую квартиру мы чуть не купили. Про такие пишут: «Сделали из однушки в хрущевке просторную двушку». Перепланировка сотворила чудо, я влюбилась», - говорит Ира. Смущало одно: хозяева перенесли кухню на место спальни. Ребята уточнили, законно ли это и попросили справку из БТИ. В документе новых стен не было. «Узаконите сами», - ответила хозяйка. Ира отказалась от подарка судьбы: в интернете она читала, что покупать недвижимость с незаконным ремонтом опасно.

Можно ли было рискнуть? Спрашиваем у Наталии Лемец, заместителя директора федеральной компании «Этажи».

«Вообще-то жить в квартире с неузаконенной перепланировкой можно, её даже можно продать в таком виде. Главное - не нарушать санитарных и строительных норм. А вот если снесли несущую стену, готовьтесь заплатить штраф. Риэлторы обычно в курсе, «опасная» или «безопасная» перепланировка в квартире продавца. Ира этого не знала и поступила правильно - отказалась от риска», - объяснила эксперт.

Волшебный фонтан

Следующая квартира отчаянно привлекала ценой, но отталкивала трубами в санузле, которые хозяин «починил» с помощью старого носка и изоленты. Краны в квартире протекали, а бачок унитаза противно журчал. «Вложитесь немного, поставите сантехнику, и готово. По такой цене лучше не найдете», - убеждал продавец. В остальном квартира была аккуратная. «На сэкономленные деньги мы действительно могли поменять трубы и остаться в плюсе. Но… вдруг проблема с сантехникой гораздо сложнее?» - говорит подруга. Платить за новый ремонт у себя и затопленного соседа снизу она не хотела.

«Некоторые наши клиенты соглашаются на компромиссы, если уверены, что не потребуются капитальные затраты. В спорном случае посоветуйтесь со знакомыми, которые разбираются в теме. Иногда в курсе дел риэлтор, который грамотно оценит состояние квартиры», - комментирует Наталия Николаевна.

Скелет в шкафу

Еще одна квартира почти напугала Ирину. Продавец - старушка-божий одуванчик. Содержать двухкомнатный «дворец» она уже не могла: в спальне отклеивались обои, на кухне «плакал» кран, за шкафом завелась подозрительная сырость. Кладовку осмотреть вообще не удалось: бабушка не смогла найти ключик (или не захотела открывать дверь). Что там интересного? Покупайте, да и всё. «Мы с Вадимом переглянулись и попятились к выходу. Кто знает, какие тайны хранит бабуля в тайной комнате».

«Если в квартире есть хозяйственные помещения (особенно в старых зданиях), осмотрите их внимательно - там не должно быть плесени. Если кладовка закрыта, а ключ «потерялся», настаивайте на осмотре. Вы уверены, что хотите потратить деньги на неравную борьбу с сыростью?», - говорит Наталия Лемец.

Чужие долги

«Ну, эта квартира - точно наша!» - думали ребята после очередного просмотра. «Любезный хозяин даже проводил до первого этажа. Но потом почти вытолкал из подъезда, это и насторожило. Интуиция подсказала вернуться и осмотреть лестничную площадку - вдруг у них там алкоголики собираются? Правда оказалась банальнее. На доске в списке коммунальных должников мы нашли «своего» собственника с долгом больше 40 тысяч! Кто бы их потом выплачивал, мы?»

«Собственник должен выплатить все долги перед продажей. У него нет денег? Предложите выплатить долги из вашего задатка на квартиру. Вы подписываете предварительный договор, вносите задаток, собственник оплачивает счета и приносит справку из ЖЭКа об отсутствии коммунальной задолженности. После этого можно подписывать основной договор купли-продажи», - объясняет эксперт.

Ира все еще не хочет обращаться в агентство - надеется, что «та самая квартира» её дождется. А вы можете без проблем выбрать один из 4 050 вариантов на сайте Etagi.com и получить бесплатную консультацию юриста и ипотечного брокера.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 214, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:01
Я понимаю, что реклама, но чтоб настолько малограмотная...
Прочитав эту статью и увидев некомпетентность мадам Лемец я точно её услугами не воспользуюсь. Лемец срочно нужно повысить свою правовую и иную грамотность!

Теперь касательно приведенных историй.
1) Любая несогласованная перепланировка считается самовольной и незаконной. И влечет серьезные последствия. Во-первых, административное наказание в штрафа. Во-вторых, обяжут восстановить в первоначальное состояние, причем обяжут именно нынешнего собственника квартиры, а не предыдущих владельцев. А если не выполнишь это требование в срок, то твою квартирку продадут с торгов! А г-жа Лемец говорит "какие проблемы, можно покупать и продавать с неузаконенной перепланировкой"! да уже за такой совет Лемец нужно срочно увольнять из риэлторской фирмы!
2) Никогда не видел риэлтора, который лез проверять состояние труб и сантехники в поиске скрытых проблем. да и как он их найдет если они не явные.
4) вы дадите задаток на уплату долгов? а кто вам даст гарантию что продавец с задатка уплатит их? никто. Он их может спокойно потратить на водку, долги не уплатить, а когда вы откажетесь от сделки, то - по закону - задаток вам не возвращается (от сделки-то отказались вы, а не продавец)!
Резюмирую. В "Этажи" не обращаться, пока там работают такие малограмотные сотрудники.

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