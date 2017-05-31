​Где сургутяне ищут дом? Топ-5 самых привлекательных районов города

Самые популярные районы среди сургутян в 2017 году:

1 место: 32 мкр. (30 лет Победы, Каролинского, Университетская, Пролетарский)

2 место: 11А мкр. (Профсоюзов, Лермонтова, Мира, Ленина, Чехова)

3 место: 13А мкр. (Мира, Ленина, Профсоюзов, Островского)

4 место: 20А мкр. (30 лет Победы, Пролетарский, Университетская, За ручьём)

5 место: 17 мкр. (50 лет ВЛКСМ, Маяковского, 30 лет победы, Ленина)

Самая популярная недвижимость в Сургуте: квартиры стоимостью от 2 500 000 до 3 000 000 рублей с квадратурой 45 – 50 м.

Далее по популярности идет тот же ценовой сегмент, но чуть меньшей площади – 40-45 м.

Если брать средние показатели, то площадь проданных в апреле квартир на вторичном рынке составила 53 кв. м.

Центральный район по-прежнему занимает лидирующую позицию по предложению, здесь сосредоточено 30,2% от общего объема квартир. Чуть меньше приходится на Северный жилой район (27,9%). Наименьший объем предложения сосредоточен в Северном промышленном районе, всего 0,8%.

Как изменилась стоимость вторичного жилья в 2017 году?

Стоимость вторички в 2017 году изменилась – квартиры стали доступнее.

Однокомнатные квартиры подешевели: в мае 2016 года стоимость за 1 м. составляет в среднем 74 140 рубля, в 2017 году 1 кв. метр обходился сургутянам на 3% дороже - 71 752 рублей.

Интересно, что по двухкомнатным квартирам ситуация не изменилась – стоимость в 2016 и 2017 годах равна и составляет около 67 500 рублей.

Наиболее дорогим жильем на единицу площади в Сургуте по-прежнему остаются однокомнатные квартиры.

Новостройки же наоборот значительно прирастают в цене – однокомнатные квартиры подорожали за последний год на 6%, а двухкомнатные аж на 9%:

в мае 2016 года стоимость за 1 кв.м. составляла 62 024 руб, а в 2017 году уже 65 664 рублей.

Хотите узнать, для сравнения, в каком районе Сургута самая высокая стоимость жилья?

1 место: 18 мкр. (30 лет победы, Сибирская ,Университетская, Ленина) - стоимость 1 кв.м. около 92 000 рублей

2 место: 20 мкр.(30 лет победы, За ручьём, университетская, Юности) - около 85 000 кв.м.

3 место: 19 мкр. (квадрат Университетская, Сибирская, Юности, 30 лет Победы) - 82 000 кв.м.

Почему отличается стоимость одинаковых с виду домов?

Что именно влияет на цену? Ведь не раз бывало, что практически идентичные квартиры сильно отличаются по цене.

Пожалуй, самым важным фактором является расположение жилья. Ближе к центру города – больше цена. Как правило, благоприятная инфраструктура более развита именно в центральной части – это градообразующие предприятия, администрация, парки, магазины, и прочее.

Возраст дома и тип его строения также значительно влияет на стоимость: квартира в кирпичном здании обойдется дороже панельного, также как и новостройки всегда будут дороже, чем старые дома.

Планировка и размер жилплощади также очевидным образом влияют на стоимость: сейчас очень популярные квартиры индивидуальной планировки с большой кухней-гостинной.

Влияют на ценовую политику и бытовые удобства – общее состояние жилья, этажность квартиры, наличие лифта, балкона, отопления, водопровода, телефона и всего того, что влияет на комфорт будущих жителей - в общем, чтобы не прогадать, важно расставить приоритеты и сделать свой выбор по принципу “цена - качество”

Тем временем в Сургуте сейчас большой ассортимент квартир - только в базе агентства недвижимости “Этажи” сейчас доступно 3 974 квартиры на вторичном рынке и 2 670 вариантов в новостройках города.