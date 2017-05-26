​В Тюмени есть квартиры, полезные для здоровья

Комфортная жизнь в новой квартире – это не только красивый дизайн и продуманная эргономика пространства. Прежде всего, это экологичность проживания. Сохранение вашего здоровья. Какие строительные технологии и материалы безвредны для будущих новоселов?

Дома и стены помогают

Не все знают, что аллергия у абсолютно здорового человека может возникнуть из-за состава воздуха в своей квартире. В любых квартирах воздух загрязнен в 2-3 больше, чем на улице. Из-за того, что мы пользуемся дезодорантами, освежителями воздуха, смотрим телевизор и готовим на электрической или газовой плите. От этого никуда не деться, скажете вы, и будете правы. Но… Если ко всем прочим уничтожителям кислорода добавятся стены, которые «фонят», то есть излучают пары химических веществ, то риск болезни кратно повышается. Выход один – перед покупкой квартиры узнайте у застройщика, из чего сделаны стены. Тюменский застройщик «Меридиан» открыт для своих покупателей, поэтому рассказывает о всех деталях своей работы. Например, о том, из чего состоят межквартирные стены и межкомнатные перегородки. Из экологичного силикатного блока. Поставщик этого материала – тюменский завод «Инвест-силикат-стройсервис».

«Наш блок - это природный кварцевый песок, известь и вода, - комментирует Юлия Панченко, заместитель главного технолога завода. – Все перемешивается в определенных пропорциях, формуется на современном немецком оборудовании и обжигается в автоклаве. На всех этапах производства ведется жесткий контроль, затем проходят сертификационные испытания, то есть за качество мы отвечаем», - комментирует специалист завода.

Пластиковые окна: без вреда для здоровья

Окна в домах застройщика «Меридиан» выполнены из пластикового профиля PROPLEX. Чем он хорош? «Прежде всего тем, что он экологичен, в нем нет вредных примесей», - комментирует Роман Смыков, начальник цеха производственной компании «ПластКомфорт». Завод PROPLEX - единственное в России производство, отвечающее стандартам Европейской экологической программы "Ответственность за завтра".

Выбирайте квартиру в экологичном районе

«Мы выбираем районы для строительства исходя из предпочтений покупателей, - отмечает Дмитрий Мороз, коммерческий директор группы компаний «Меридиан». – И многих из наших клиентов интересует экологичность района. Все наши тюменские проекты – ЖК «Легенда Парк», ЖК «Заречный» и ЖК «Новый Мыс 3.0» реализуются на городских площадках с хорошей в этом плане локацией. « Легенда Парк » расположен рядом с большой лесопарковой зоной, « Заречный » - рядом с рекой, а « Новый Мыс 3.0 » - вблизи от парка им. Гагарина, который называют «легкими Тюмени», его площадь составляет несколько десятков гектар». Согласитесь, прогулка по парку или берегу реки – отличный способ укрепить иммунитет. И для такой прогулки не нужно выезжать за пределы города.

Подходите с особым вниманием к выбору новой квартиры. Рассмотрите варианты покупки у тюменского застройщика «Меридиан»: на сайте www.meridian72.ru, уточните все вопросы по телефону (3452) 52-92-52.