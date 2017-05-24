​Для клиентов компании «Этажи» ипотека от Сбербанка может быть ниже на 0,5%

Жители Сургута могут получить специальную ипотечную ставку от «Сбербанка», если оформляют право собственности на недвижимость через электронную регистрацию

Оформить выгодную ипотеку можно в компании «Этажи». Покупатель новостройки или вторичной недвижимости получит ставку на 0,5% ниже стандартной.

Чем привлекательна программа?

Во-первых, покупатель экономит время. При стандартной процедуре документы нужно лично подать в МФЦ, подождать 7-10 дней и забрать готовую выписку из единого государственного реестра прав (ЕГРП). На электронную регистрацию человек тратит 15-20 минут, а уведомление из ЕГРП получает в течении 3-4 рабочих дней на электронную почту. Всю подготовительную работу проводят специалисты компании.

Во-вторых, он получает ощутимую экономию за счёт снижения ставки на 0,5%. Сама услуга электронной регистрации платная, в Сургуте она стоит 7 000 рублей. При этом часть средств направляется на выплату госпошлины - её покупатель оплачивает в любом случае, как при электронной, так и при физической регистрации права собственности. Однако за счёт снижения ставки эти затраты окупятся.

«Допустим, вы оформляете на 20 лет в кредит 3 миллиона рублей. Ипотеку без электронной регистрации банк предоставляет по ставке от 10,75%, с электронной - уже от 10,25%. Дальше вы можете выбрать опцию: сократить ежемесячный платеж или срок кредита. За 20 лет можно сэкономить от 241 920 рублей*», - объясняет руководитель отдела сопровождения сделок Ксения Шулепова.

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*Юридическая информация: аннуитетный платеж и экономия рассчитаны при сроке кредитования 20 лет при сумме кредита 1 миллион при ставке 10,25% и 10,75%. Финансовую услугу по кредитованию оказывает «Сбербанк России" (ПАО): Программа “Приобретение готового жилья” с учетом Акции для Молодых семей с процентной ставкой за пользование кредитом от 10,75% (10,25% в случае использования сервиса по электронной регистрации сделки) при сроке кредитования 30 лет при наличии зарплатного проекта у заемщика/созаемщика и с учетом скидки при подключении к программе "Защищенный заемщик". Акция действует до 31.12.2017 г. В рамках данной акции можно получить кредит на приобретение готового жилья (квартиры или жилого дома с земельным участком категории для ИЖС или ЗНП) сроком до 30 лет с первоначальным взносом от 20% от стоимости приобретаемого имущества с процентной ставкой от 10,25% до 13,75%. При отказе от программы "Защищенный заемщик" скидка на процентную ставку в размере 1% не предоставляется. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей; максимальная – 75 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в "Сбербанке России" – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого Объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) -без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: страхование объекта недвижимости. Страхование жизни и трудоспособности заемщика, страхование риска утраты права собственности на недвижимость осуществляется по инициативе заемщика.

Скидка предоставляется на ставку по ипотеке Сбербанка при покупке готового жилья и квартиры в новостройке при оплате услуги по передаче документов на государственную регистрацию в Росреестр в электронном виде. Услуга по передаче документов на государственную регистрацию в Росреестр в электронном виде предоставляется Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, www.domclick.ru), входит в Группу компаний «Сбербанка». Участниками сделки должны являться только физические лица — граждане РФ. К электронной регистрации принимаются прямые сделки (альтернативные сделки (цепочки) нельзя зарегистрировать электронно). Объект недвижимости не может продаваться из долевой собственности и/или приобретаться в долевую собственность. Сторонами сделки не могут быть несовершеннолетние или состоящие под опекой/попечительством. В сделке не должно быть представителей по нотариально заверенной доверенности. В сделке может быть не более пяти созаемщиков, двух продавцов, двух покупателей. Заявку на ипотеку можно подать в федеральной риэлторской компании «Этажи», г. Сургут. Для клиентов, приобретающих объекты недвижимости через компанию «Этажи», услуга по организации оформления ипотеки бесплатна. Подробная информация по телефонам справочной службы (3452)655-655. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.