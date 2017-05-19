​Где жить студенту-северянину в Тюмени? Снимать или покупать квартиру?

Ваш вчерашний ребенок-школьник планирует поступать в тюменский ВУЗ? Подумайте о том, где он будет жить. Найдите для себя ответ на вопрос: снимать или покупать?

Снимать квартиру: не все так просто, как кажется

Арендовать квартиру в Тюмени для студента несложно. Традиционно в августе-сентябре возрастает количество предложений по сдаче однокомнатных квартир в аренду для иногородних студентов. Средняя цена предложения – 15.000 рублей в месяц, а если нужна квартира в центре, например, рядом с основным корпусом ТюмГУ, то придется платить 16.000 -18.000 рублей.

Но учтите, что, скорее всего, придется нести дополнительные затраты - купить микроволновку, холодильник, гладильную доску, стол с полками, чтобы обустроить место для занятий. Ну хорошо, вы создали комфортную обстановку, ваш студент привык к квартире. И вдруг нежданно-негаданно хозяева сообщают вам о том, что квартиру нужно освободить. Просто потому что у них изменились семейные обстоятельства. И снова переезд, хлопоты, нервы… И так все 4-5-6 лет обучения…

Купить квартиру: всего по 8,4% годовых*

Сегодня арендные ежемесячные платежи сопоставимы с ипотечными платежами. Поэтому сделать выбор в пользу собственного жилья – это правильный шаг, эффективная инвестиция.

Рассмотрим на примере. Вы выбрали 1-комнатную квартиру площадь 41 кв.м. в ЖК «Заречный» от застройщика «Меридиан» (от жилого квартала до основных ВУЗов Тюмени – 15 минут на общественном транспорте):

Стоимость квартиры – 1.900 тыс. руб.

Процентная ставка – 8,4% годовых

Срок кредита – 7 лет

Первоначальный взнос – 15% от стоимости квартиры

Ежемесячный платеж – 25 721 руб.

Обратите внимание на ставку – она составляет всего 8,4% годовых. Такое предложение делают покупателям Сбербанк и застройщик «Меридиан». Всего через 7 лет вы гасите кредит и квартира ваша, не в залоге у банка! И даже если ваш ребенок не останется жить и работать в Тюмени, то квартиру можно сдавать в аренду или продать. В любом случае, недвижимость как актив – выгодна и ликвидна!

Это предложение банка и застройщика действует только до конца 2017 года. Уточните все условия по тел. (3452) 52-92-52. Выбирайте квартиру на сайте www.meridian72.ru.

*В период с 06.03.2017 г. по 31.05.2017 г. включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,4% годовых при условии подачи заявки у ООО «Меридиан Констракшн Тюмень» на жилищный кредит на перв. рынке в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением инд. процентной ставки по кредитам физ. лиц, предоставляемых Банком на инвестир. объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами – партнерами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика/созаемщика и заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС»), ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заемщика /созаемщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и спец. программами Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие фин. состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9%. Мин. сумма кредита – 300 000 руб. Макс. размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика/созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Перв. взнос – от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие фин. состояние и трудовую занятость, перв. взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется инд. и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, фин. состояния заемщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетв. требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования – по тел. спр. службы 8 800 555 55 50 и 900 или на www.sberbank.ru. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнером ООО «ЦНС», при наличии полного пакета документов всех участников сделки, работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. Подробную информацию об услуге, о её стоимости и порядке предоставления Вы можете узнать по тел. 8 800 555 55 50 и 900 или на domclick.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru. Застройщик ООО «Меридиан Констракшн Тюмень»