​Где брать квартиру? ЦИАН представил рейтинг городов с дешевыми новостройками

2016 год стал временем падающих цен на недвижимость по всей стране, на квартиры от собственников и новостройки. Застройщики разработали целую серию «антикризисных» планировок с ценами до миллиона: студии с минимальной площадью.

В 2016 году ЦИАН назвал 10 городов с самыми недорогими новостройками: Краснодар, Подмосковье, Саратов, Ростов-на-Дону, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Самара.

В 2017 году федеральная риэлторская компания «Этажи» обновила рейтинг. Вот что получилось*.

1 место

Краснодар, ЖК «Прогресс», 579 600 руб.

Срок сдачи: 4 кв. 2018 г.

Лидер рейтинга, как и в прошлом году. Недорогие новостройки находятся не в самом центре, но все равно в пределах городской агломерации. За полмиллиона можно приобрести 14,77 кв.м. в доме малоэтажного строительства в экологическом районе.

Между прочим, в Краснодаре самый высокий уровень заработной платы по Южному Федеральному округу и самый низкий уровень безработицы. В 2016 году он занял 4 место в рейтинге городов по качеству жизни. И, конечно, курортный климат делает этот город привлекательным для переезда: средняя температура года - плюс 13 градусов.

2 место

Саратов, ЖК «По ул.Огородной», 589 260 руб.

Срок сдачи: 4 кв. 2019 г.

Немного оторвался от лидера Саратов: доплатив 10 тысяч рублей, можно приобрести студию 25,62 кв.м. с балконом в Заводском районе.

Саратов - центр высшего образования, научно-исследовательской и проектной деятельности, здесь развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность. В 2013 году по версии Forbes Саратов занял 10-е место по привлекательности для бизнеса.

3 место

Тюмень, ЖК «Москва», 758 000 руб.

Срок сдачи: 4 кв. 2018 г.

Дважды столичный статус по доступным ценам: в «нефтяной столице» России можно приобрести студию 16,79 кв.метров с балконом 3 кв.м. в жилом комплексе «Москва».

Тюмень - чистый, красивый и развитый город. Три года подряд (2014, 2015, 2016 гг) он занимает первую строчку в рейтинге по качеству жизни.

4 место

Новосибирск, ЖК «Радуга Сибири», 772 590 руб.

Срок сдачи: 3 кв. 2017 г.

В Новосибирск - торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр федерального значения.

Здесь осталась последняя квартира в «Радуге Сибири» до 800 тысяч рублей площадью 19,81 кв.м - на последнем, 17 этаже. Квартиры этой же планировки на других этажах стоят уже 812 000 руб.

5 место

Красноярск, ЖК «Серебряный», 903 000 руб.

Срок сдачи: 4 кв. 2018 г.

В 2015 и 2016 годах Красноярск входил в тройку лидеров самых благоустроенных городов России.

Переехать в культурный, экономический, промышленный центр Центральной и Восточной Сибири не так трудно: цена жилищного вопроса начинается от 900 000 рублей. За эту сумму можно приобрести студию 17,3 кв.м. с балконом 3,4 кв.м. в Октябрьском районе.

6 место

Анапа, ЖК «РАЗ ДВА ТРИ», 904 000 руб.

Срок сдачи: 4 кв. 2018 г.

Действительно доступные цены для города-курорта: не в каждом населенном пункте России можно найти жилье до миллиона рублей за 23,1 кв.м., тем более в туристическом районе. Дорога на машине от жилого комплекса до анапского пляжа займет 5-7 минут без пробок. Среднегодовая температура - 13,6 градусов.

7 место

Омск, ЖК «Любинский», 980 000 руб.

Дом сдан

Город трудовой славы, восьмой по численности населения в России. В Советском Союзе Омск называли «городом-садом», «городом молодёжи», «городом науки». Сейчас положение Омска другое - он скорее ассоциируется с промышленным мегаполисом.

Приобрести студию 26,48 кв.м. с небольшим балконом здесь можно до миллиона рублей, полноценная однокомнатная квартира обойдется от 1 330 000 рублей.

8 место

Ростов-на-Дону, ЖК «Парк Островского», 992 000 руб.

Срок сдачи: 4 кв. 2019 г.

Ростов-папа, «Ворота Кавказа», южная, донская, комбайновая столица - как только не называют крупнейший город на юге России. Это не просто миллионник - в Ростовской агломерации живет больше 2 миллионов человек! Наверняка новых жителей привлекают и цены на недвижимость: самый доступный вариант - студия 21,81 кв.м. с лоджией 4,12 кв.м. в доме комфорт-класса.

9 место

Пермь, ЖК «Журавли», 1 077 710 руб.

Срок сдачи: 4 кв. 2017 г.

Девятое место у Перми, крупного промышленного, научного, культурного центра Урала. Здесь возводится жилой комплекс «Журавли», в котором также продаётся малогабаритное жильё - студия 22,93 кв.м. с балконом 2,70 кв.м.

10 место

Волгоград, ЖК «Солнечный город», 1 295 000 руб.

Дом сдан

Рейтинг замыкает город-герой Волгоград - ранее Царицын и Сталинград, место одной из самых известных битв Великой Отечественной войны. Купить недвижимость в Волгограде можно за 1 295 тысяч рублей - вы станете обладателем студии 29,5 кв.м. с небольшим балконом.

*в рейтинге участвовали города с населением от 700 000 человек, в которых есть офисы федеральной риэлторской компании «Этажи», среди ЖК, которые находятся в базе компании.