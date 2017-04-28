​Как провести майские праздники с пользой

Впереди долгожданные майские праздники, во время которых хочется успеть все, на что не хватало времени в трудовые будни. И встретиться с друзьями, и заняться домашними делами, и хорошенько отдохнуть! А для тех, кто планирует в праздники решить жилищный вопрос, есть все возможности, а главное – преимущества. Весна - время года, благоприятное для покупки жилья!

1. Комфортный поиск квартиры

- не нужно отпрашиваться с работы

Во время майских праздников появляется возможность спокойно, не отвлекаясь от дел, подыскать квартиру мечты. Ведь у продавцов квартир, как и у вас – выходной, а значит у вас есть возможность посмотреть за один день и 5 и 10 вариантов, на которые в будние дни ушла бы не одна неделя.

- свободная дорога

И еще огромный плюс – вам не придется стоять в пробках. Дороги свободные, поэтому весь город можно пересечь буквально за 20 минут.

- работают агентства недвижимости

Компании рынка недвижимости учитывают эти преимущества, поэтому не прекращают работу во время каникул. Например, агентство недвижимости «Этажи» незначительно сократили рабочие часы в праздничные дни - 1, 8, 9 мая - с 10:00 до 18:00.

Но даже во время, когда закрыты двери агентств, риелторы готовы дать телефонную консультацию или организовать показ.

- возможность оценить парковку

Паркинг – наболевший вопрос в Сургутских дворах. А праздничные дни – отличный показатель Оценка инфраструктуры района, парковочных мест. Праздники –хороший индикатор загрузки дворов, а это очень важно для тех, у кого есть автомобиль.

2. Проверка на дефекты

Если вы планируете приобрести квартиру на последнем этаже многоэтажного дома – значит сейчас самое благоприятное время для проверки крыши на прочность. Ведь хозяева дома могут скрыть от вас проблемы с кровлей – чуть позже, во время жаркого сезона, владельцы квартир могут просто напросто ликвидировать следы протекания - после косметического ремонта вы скорее всего не увидите дефекты.

3. Идеальное время для переезда!

Зимняя спячка проходит, многие решаются на переезд. Люди заинтересованы быстрее продать свое жилье, чтобы скорее приобрести новое.

Весной начинают активно искать новую недвижимость семьи с детьми. Обычно это начало мая: ведь им как раз нужно успеть выбрать квартиру и успеть переехать к началу учебного года, чтобы устроить детей в школу или детский сад у нового дома.

4. Сезонность

Принято считать, что в начале лета активность на рынке немного снижается - начинается пора отпусков и огородов. А вот уже к концу августа взлетают цены и спрос.

Так что, если вы решились на покупку квартиры, то не откладывайте это дело в долгий ящик. Май – очень удачное время для покупки квартиры.

5. Выгодная ипотека

В мае продолжают действовать спец. программы доступного жилья, плюс многие банки специально для ограниченного круга партнеров предоставляют дополнительные выгоды на процентную ставку – например, если вы оформляете ипотеку (Сургутнефтегазбанк) в агентстве недвижимости «Этажи», то для вас ставка составит не 10,85%, а 10,35% - а учитывая срок ипотеки (15 лет) эти 0,5% превращаются в экономию от 160 000 рублей и больше. При этом услуги ипотечного брокера являются бесплатными, если вы в дальнейшем купите недвижимость с этим агентством.

6. Осенью будет дороже

После летнего отпускного затишья – осенью рынок недвижимости оживится и довольно заметно вырастут цены. А сейчас собственники жилья хотят продать свою недвижимость перед отпуском, поэтому охотно идут на уступки по стоимости.

7. Пора выбрать дачу

- самый сезон

Весна – лучшее время для покупки загородного дома! Новый хозяин успеет засадить свой огород и уже этой осенью собрать свой первый урожай.

- Нет кота в мешке

При выборе загородного участка весной невозможно скрыть недостатки строительства: например, если были некачественно установлены водосточные системы, то весной будет затопление, и т.д… При таянии видны протечки кровли дома и недостатки подъездных путей. Кроме этого, скопление большого количества воды на земле подскажет, что дача стоит в низине и нуждается в подсыпке.

- выгодный торг

Все это может послужить предметом для торга и значительного снижения стоимости объекта.

Согласитесь, майские праздники можно провести с пользой для себя и своей семьи, ведь смена жилья – это всегда приятные хлопоты. А эксперты агентства «Этажи» готовы прийти к вам на помощь!