Снижены цены на дачи, участки и загородные дома

Лето совсем близко, поэтому стоит уже сейчас задуматься о рассаде и строительстве дома. Для тех, кто еще не купил дачу, 22 апреля пройдет «УДачный день». Три причины посетить мероприятие:

Скидки на загородные дома, участки и дачи. Нет возможности купить недвижимость на мероприятии — забронируйте понравившийся объект и цена сохранится.

Бесплатная консультация специалиста по загородной недвижимости и ипотеке. Риэлтор подберет несколько вариантов, а ипотечный брокер посоветует выгодную для вашего случая кредитную программу, расскажет о нюансах досрочного гашения и других важных вещах.

Экскурсия по дачным кооперативам. Участникам покажут, на какие особенности дома и участка обратить внимание перед покупкой.

Ждем вас 22 апреля в ТЦ «Рандеву»адресу пр. Ленина, д. 17