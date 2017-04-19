​«УДачный день»: покупаем загородный дом выгодно!

Двадцать второго апреля в офисе риэлторской компании «Этажи» пройдет мероприятие по загородной недвижимости.

В этот день с 12.00 до 14.00 для всех посетителей будут действовать уникальные скидки на загородные дома, участки и дачи. Если нет денег покупать недвижимость сейчас, то на мероприятии можно зарезервировать объект и сниженная цена сохранится.

Для тех, кто не уверен в приобретении, с 14. 00 до 16.00 будет организована экскурсия по дачным кооперативам. Специалисты по недвижимости на реальных примерах покажут, на какие особенности дома и участка обратить внимание перед покупкой.

Владельцам загородных домов и участков тоже будет интересно на «УДачном дне». Менеджер отдела продаж Елена Койнова в 11.00 прочитает лекцию «Как выгодно и без риска продать загородную недвижимость». В которой расскажет о нюансах подготовки и продажи дома.

Сделайте свой апрельский день «УДачным»!

Приходите 22 апреля по адресу пр. Ленина, д. 17