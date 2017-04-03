​«Этажи» и «Сургутнефтегазбанк» предлагают ипотеку

Планируете оформить кредит на приобретение квартиры в Сургутнефтегазбанке или рассматриваете займ на долевое участие в строительстве жилья? Приобретайте квартиру через агентство «Этажи» с оформлением ипотечного кредита в Сургутнефтегазбанке и получите скидку к базовой ставке в размере 0,5%!

Оформление кредита по данным условиям возможно при покупке первичного и вторичного жилья в рамках следующих программ:

- Кредит на приобретение жилой недвижимости (квартиры) / долевое участие в строительстве жилой недвижимости (квартиры);

- Кредит на приобретение жилой недвижимости (квартиры) / долевое участие в строительстве жилой недвижимости (квартиры) в рамках сотрудничества с партнерами банка (в том числе с льготным периодом).

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно узнать по телефону: +7 (3462) 44-22-11