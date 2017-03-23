​Доверяй, но проверяй! Одна подпись — и вы уже без квартиры

Обмануть пожилых людей несложно. Достаточно войти в доверие и вовремя подать для подписи некий документ и ручку. Расскажите своим пожилым родственникам о том, как себя вести, если им предлагают якобы очень выгодную сделку.

В этом новостном сюжете телеканала «Россия-1» хорошо донесены два наиболее популярных способа обмана пожилых людей. Продажа и покупка квартиры по доверенности и подписание договора-купли продажи, который выдавался за договор пожизненного содержания с последующим наследованием квартиры.

«К сожалению, часто бывает так, что пожилой человек остается один по разным причинам, и тогда совершенно посторонние люди становятся ему родным, — комментирует психолог Виктор Строгов. — Он им полностью доверяет и готов подписать любые документы, лишь бы не терять внимание и заботу. Если у вас есть пожилые родственники или знакомые, постарайтесь оградить их от мошенников».

Специалисты Управления Росреестра советуют пожилым людям — собственникам квартиры написать в их ведомство заявление о запрете регистрационных действий на объект недвижимости без их согласия.

Тогда оснований для переживаний нет: даже если собственник сам подпишет договор купли-продажи своей квартиры, сделка не будет зарегистрирована.

Кроме того, юристы и адвокаты, которые ведут дела пострадавших при мошенничестве, рекомендуют обращаться только в крупные агентства недвижимости. Как видно из сюжета, частные маклеры могут просто отобрать и квартиру, и деньги.

Обязательно уточните в агентстве недвижимости, каким образом оно гарантирует безопасность сделки. Идеальный вариант — финансовая ответственность компании. Например, в компании «Этажи» клиенту-покупателю вторичной и загородной недвижимости выдается гарантийный сертификат. Его суть в том, что в случае, если уже зарегистрированная сделка будет признана судом недействительной, компания компенсирует покупателю его расходы на покупку недвижимости. В Сургутском филиале «Этажей» сумма такой компенсации составляет до трех миллионов рублей.

Будьте внимательны к сделкам с недвижимостью — и своих, и ваших пожилых родственников.