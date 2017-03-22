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​Как снять квартиру в интернете? Сравниваем площадки, советуемся с юристом

Прогресс привел людей в интернет. Здесь мы совершаем маленькие и большие покупки, заключаем сделки - например, с недвижимостью. Смогут ли классические риэлторские компании придумать свою онлайн-альтернативу, или уступят агрегаторам? В Сургуте компания «Этажи» уже запустила «Аренду Online». Посмотрим, чем она отличается от сайта частных объявлений и агрегаторов.

Ищем квартиру и защищаем свои права

Все площадки предлагают поисковые фильтры: тип дома, количество комнат, срок и стоимость аренды, дополнительные условия (проживание с детьми, содержание животных). «Аренда Online» дает дополнительную опцию: можно выбрать объекты, у которых указана планировка (почти 30% квартир), у нескольких есть даже 3D-тур - можно виртуально прогуляться по району и квартире.

Дальше начинаются различия. Первый сайт — частные объявления в Сургуте. Он выдает 1 270 квартир, от хозяев только 594. Самая дорогая от собственника стоит 30 т.р. Некоторые хозяева берут залог, некоторые — нет.

Юрист с 17-летним стажем в сфере недвижимости Сергей Долгушин не стал бы отдавать деньги незнакомцам: «Предположим, вам повезло, встретили настоящего собственника и уже живете в квартире.

Но часто эти отношения не зафиксированы документально: у вас или нет договора, или есть на бланке из интернета.

Если случится неприятность, собственник может не вернуть залог, настаивая на своей правоте. Причем свою точку зрения вы не докажете, а документы не предусмотрят этот нюанс. Иногда квартиранты стесняются просить расписку от собственника за получение платы. Но расписки необходимы, вы сможете доказать, что собственник действительно получил от вас деньги. Также можно перечислить средства на расчетный счет хозяина».

«Нет, я бы не сняла квартиру на таких условиях. Это дорого, сорок тысяч я просто подарю хозяйке: мало ли что случится? Риэлтору я тоже не готова столько отдать. Вот половину суммы бы заплатила», - комментирует Арина, молодой специалист.

Идем на второй сайт - агрегатор. Там предложений меньше, 849 штук. Из них 512 - от собственников, залог с вас не попросят только 298 человек. Самая дорогая квартира стоит 50 т.р. (без залога) и 55 т.р. (с залогом 110 т.р.).

Если квартира и условия устраивают - действуйте. «Попросите хозяина показать документы: свидетельство собственности, свежую выписку из ЕГРН, правоустанавливающий документ - например, договор купли-продажи, дарственную. Спросите, кто прописан в квартире. Хорошо, если собственник отвечает адекватно, показывает документы. Должно насторожить, если он ведет себя агрессивно, отказывается показать документы, прерывает разговор. Если хотите гарантий, обратитесь к частному юристу и составьте договор за дополнительную плату», - советует Сергей Долгушин. Он уточняет: в квартире могут быть недостатки, которые вы не заметили и не вписали в акт приема-передачи: поломки техники, грязная мебель. Через какое-то время хозяин квартиры вежливо попросит вас компенсировать «ущерб» — стоимость стиральной машины или химчистки для дивана. И вы не докажете, что вашей вины в этом нет.

Некоторые агрегаторы берут комиссию за свои услуги, чтобы клиент быстро, безопасно и «самостоятельно» нашёл квартиру.

Например, популярный сервис краткосрочной аренды для путешественников Airbnb. Правда, жилье на длительное время здесь не найти.

Сервис «Аренда Online» тоже предлагает небольшой комиссионный сбор вместо залогов от собственников и платы риэлтору. При этом комиссия будет одинаковой для всех объектов: и за комнату в 10 000 рублей, и за 100-тысячные апартаменты. «Дешево и быстро: активные люди до 35 лет очень ценят такой сервис», - говорит куратор проекта Екатерина Ванеева.

Клиент получает доступ к актуальной базе.

Когда квартира выбрана, на почту приходят контакты собственника и проект договора, составленный с учетом многих нюансов: нужно только внимательно прочитать, поставить в нужных местах галочки и подписать.

Также придет шаблон акта приема-передачи квартиры: теперь арендатор не забудет указать сломанную стиральную машинку. Это проще и дешевле, чем услуги частного юриста.

«Если ни одна квартира не подошла, мы предлагаем бесплатно составить вторую подборку. Если и в этом случае клиент ничего не нашел, без проблем возвращаем средства», - рассказывает Екатерина Ванеева.

Вывод: online-коммуникации - это просто, удобно и достаточно дешево. Осталось только выбрать нужный уровень комфорта и безопасности. Подумайте, сколько на самом деле стоит ваш комфорт и спокойная жизнь в съемной квартире.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 137, комментариев: 0


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