​Весенняя распродажа недвижимости: как купить дачу, дом или земельный участок выгодно?

18 марта в Сургутской филармонии пройдет распродажа недвижимости. В этот раз внимание уделяется загородному направлению: лето совсем близко, нужно уже сейчас задуматься о строительстве своего дома и посадках на дачном участке. Рассказываем, в чем преимущество покупки недвижимости на мероприятии.

Сниженные цены от собственников

На распродаже будут продаваться дома, дачи, участки, коттеджи и таунхаусы на любой вкус и кошелек. Кроме того, большинство объектов представлены со скидками до 500 000 рублей только в день распродажи. Если нет денег приобретать недвижимость сейчас, то на мероприятии можно зарезервировать понравившийся объект и скидка сохранится.

Участки без комиссии

Посетителям будет представлен огромный выбор земельных участков в различной удаленности от города в новых коттеджных поселках от девелоперов без комиссии.

Преференции по ипотеке

Представители крупнейших банков будут находиться на распродаже. Они и независимые ипотечные брокеры расскажут о выгодных программах кредитования. Самое главное — участники мероприятия получат возможность оформить ипотеку по ставкам ниже, чем в банках.

Консультации специалистов

Загородная недвижимость — сложная сфера. При покупке дома или участка нужно тщательно проверить и изучить не только документы на собственность, но и виды разрешенного использования земли. Во всех тонкостях и нюансах помогут разобраться юристы, эксперты по недвижимости, финансам и страхованию, которые будут давать бесплатные консультации посетителям.

Если еще не решились на покупку, но есть вопрос о загородной, вторичной, коммерческой недвижимости и ипотеке, то приходите на распродажу 18 марта с 10.00 до 17.00 в филармонии (ул. Сибирская, 11).