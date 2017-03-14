​Приобрести офис и начать свой бизнес – просто и выгодно!

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В Сургуте появилась новая программа кредитования

В Сургуте появилась новая программа кредитования для тех, кто давно хотел приобрести коммерческое помещение.

Купить помещение у застройщика или платить высокие арендные платежи? Покупка недвижимости обычно сопряжена с большими расходами, даже если это небольшое помещение под магазин или офис. И многие бизнесмены вынуждены платить высокие арендные платежи.

Отсутствие кредитных программ для предпринимателей, не являющихся юридическими лицами, создавала дополнительные сложности для желающих приобрести коммерческое помещение в кредит. Нередко приходилось прибегать к сложным схемам: покупать квартиры и выводить их из нежилого фонда, а это существенные временные и материальные затраты.

Учитывая потребности клиентов компания Брусника и Сургутнефтегазбанк предлагают новый кредитный продукт для физических лиц – «Кредит на приобретение нежилых помещений».

«Сургутнефтегазбанк – единственный банк в Югре, который предоставляет физическим лицам кредит на покупку помещений коммерческого назначения. Одним из первых партнеров в реализации данного проекта стала компания Брусника», поясняет директор розничного бизнеса Сургутнефтегазбанка Наталья Александровна Гюлемерова.

Условия кредитования и сроки рассмотрения кредитной заявки сравнимы с покупкой квартиры в ипотеку. Ставка – 13%годовых, первоначальный взнос – от 10%. Максимальный срок кредитования – до 20 лет, а сумма кредита – до 15 миллионов рублей.

Помещение для бизнеса с Брусникой – 13% годовых*

«Брусника в партнерстве с Сургутнефтегазбанком предлагают хорошую кредитную программу для всех, кто давно планировал приобрести коммерческое помещение. Так в квартале «Новин» на первых этажах спроектированы коммерческие помещения с панорамным остеклением. Дом готовится к сдаче, и скоро жители будут получать ключи от квартир. Новоселам будут нужны магазины, аптеки и полезные сервисы», - комментирует Максим Филин, директор по продажам компании Брусника в Сургуте.

Все коммерческие помещения в Бруснике имеют отдельный вход, правильную планировку, лишены ненужных стен и перегородок. В помещениях выровнены стены, сделана стяжка пола, установлены все необходимые инженерные коммуникации, включая качественные радиаторы отопления, приборы учета тепла, воды и электроэнергии. Витражное уличное остекление дает не только необходимое количество солнечного света днем и прозрачность вечером, но и придает эстетичный вид.

В таких помещениях может расположиться уютное кафе или небольшой ресторанчик, креативно спроектированный офис или магазин, тематический фитнес-центр или аптека.

Выбрать помещение для бизнеса, обсудить условия покупки и подать заявку на кредит можно в офисе продаж Брусники по адресу: г. Сургут, Югорский тракт 2/1. Звоните: +7 (3462) 44-20-56.

* Юридическая информация: Застройщик ООО «Брусника. Сургут». Проектные декларации на сайте www.surgut.brusnika.ru. Программа «Кредит на приобретение нежилых помещений» предоставляется АО БАНК «СНГБ» и распространяется на нежилые помещения ООО «Брусника. Сургут» в квартале «Новин» (первый и второй дом) в г. Сургуте. Размер процентной ставки: 13%. Условия программы кредитования: Первоначальный взнос от 10%. Срок кредита до 20 лет. Схема гашения аннуитетная. Сумма кредита до 15 000 000 руб. Обеспечение: залог имущественных прав (требований) / залог приобретаемого недвижимого имущества. Требования к заемщику: Возраст – от 21 года до 70 лет. Стаж работы – не менее 6 месяцев на последнем месте работы. Уровень заработной платы – не менее 15 000 рублей. Адрес регистрации: г. Сургут и Сургутский район; г. Нефтеюганск и Нефтеюганский район; г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район; г. Тюмень и Тюменский район; г. Москва, Московская область, Тверская обл.; г. Кириши, Киришский район, г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Новгородская обл., г. Псков, Псковская обл., Калининградская обл. Данные актуальны с 21 февраля по 30 апреля 2017 года до появления новой информации.

АО БАНК «СНГБ», Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте: www.surgut.brusnika.ru.

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Сегодня в 17:15, просмотров: 115, комментариев: 0


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