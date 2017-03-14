​Квартира в другом городе: оформить право собственности станет проще

В новом году изменились правила регистрации права собственности при покупке недвижимости в другом регионе. Нововведения закреплены в Федеральном законе №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу с 1 января 2017 года.

Теперь закон предусматривает экстерриториальный принцип подачи документов на изменение данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). То есть покупатель и продавец смогут подать документы в офис Росрееста по месту своего проживания, а не там, где находится недвижимость. Сейчас правило действует в случае, когда обе стороны сделки живут в одном городе. Зарегистрировать «неместную» недвижимость в Ханты-Мансийском автономном округе можно по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27.

Эта новость особенно актуальна для северных городов: именно здесь много жителей, которые имеют недвижимость в Тюменской области, Краснодарском крае и других регионах. Теперь продать или обменять эти квартиры и загородные участки можно не выезжая из ХМАО. «У нас стабильный поток клиентов, которые совершают межрегиональные сделки. Самый большой пласт - купля-продажа жилья в регионах ХМАО, ЯНАО и на юге Тюменской области. Также на севере есть собственники, которые хотят продать или обменять жильё, расположенное в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве. Новое законодательство должно сделать эту процедуру максимально комфортной», - рассказал начальник юридического департамента компании «Этажи» Андрей Лесин.

Возможно, в будущем удастся отладить и механизм сделок с покупателем и продавцом из разных городов. Тогда сургутяне значительно сэкономят время и деньги, а с культурой электронной регистрации эти затраты можно свести до минимума.