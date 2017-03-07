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​Как может аукнуться приватизация

Основные риски при покупке недвижимости

Недавно сургутские юристы буквально отвоевали право собственности одного пожилого человека на квартиру, приватизированную на законном основании.

Сургутянин Андрей Николаевич К. получил квартиру еще в советские времена. Затем, на абсолютно законных основаниях он, как и миллионы других россиян, приватизировал эту квартиру. Потом он ее продал. И ничто, казалось бы, не предвещало беды. Но… Недавно это государственное учреждение стало в судебном порядке признавать недействительными приватизации квартир своими работниками и дальнейшие продажи их третьим лицам. Что было делать Андрею Николаевичу К.? Вместе с покупателем приватизированной квартиры они обратились к юристам компании “Этажи”, поскольку у покупателя “на руках” был гарантийный сертификат, который обещал скорую и безвозмездную помощь в таких ситуациях. И юристы помогли. Безвозмездно. С помощью суда признали ту приватизацию абсолютно законной. Старый и новый собственник квартиры вздохнули с облегчением.

Какие еще риски существуют у покупателя недвижимости?

Мошенники не дремлют

Мошенничество в сфере недвижимости процветает. И ваше объявление “Куплю квартиру без посредников. Агентствам не беспокоить” может привлечь внимание авантюристов. Мошенники могут предложить вам интересный вариант с заманчивой ценой. Покажут документы - копии или даже якобы оригиналы (возможности современной техники практически безграничны) и скажут: “Вариант горит! Нужно срочно внести задаток, чтобы квартира не ушла!”. Вы оплачиваете задаток и… все, того продавца и след простыл. Даже если вы и взяли расписку о задатке, мошенника найти будет очень непросто. У него и паспорт может быть поддельным. Такие случаи бывали в Сургуте.

Сдали документы в Росреестр и вздохнули с облегчением? Не торопитесь...

Можно выделить риски, которые возникают в короткий, но очень важный период - период регистрации сделки. Сегодня он составляет 7 рабочих дней, если документы поданы через Управление Росреестра, и 9 рабочих дней, если поданы через МФЦ. Например, отзыв согласия супруга (супруги) на продажу квартиры.Если квартира была приобретена в период брака, то при ее продаже требуется нотариальное согласие мужа или жены (настоящих или бывших). И если, например, бывшая жена вдруг поменяла решение, или не договорилась с бывшим мужем о том, какую сумму он ей выделяет с продажи, то она может отозвать свое согласие за несколько дней до сделки. И этот факт никак не фиксируется в Управлении Росреестра в день сделки. В пакете документов согласие есть, поэтому сделку благополучно зарегистрируют. Но после регистрации сделки бывшая супруга продавца предъявит свои права на долю в квартире или часть денег. Возникнет судебное разбирательство, и это ваше время, нервы…

Или другой вариант. Вы нашли продавца. Квартира вам подходит, все документы на первый взгляд в порядке. И задаток с вас никто не берет. Единственный момент - продавец действует по нотариальной доверенности, выписанной собственником. Но она же нотариальная, и у вас не возникает сомнений в правдивости действий собственника и его представителя. Вы подаете документы в Управление Росреестра и в тот же день, что называется, со спокойной душой, полностью рассчитываетесь за квартиру. Затем через несколько дней специалист из Управления Росреестра по телефону вам сообщает, что сделка не может быть зарегистрирована, потому что нотариальная доверенность была отозвана собственником в день подачи документов на госрегистрацию.

Это означает, что собственник квартиры и его представитель были в сговоре. А вы уже отдали деньги....

Может быть, этих мошенников и удастся найти, но получить свои деньги можно будет только через суд.

Зарегистрированная сделка тоже может быть проблемной

Еще одна разновидность рисков - проблемы после регистрации сделки с недвижимостью. Как показывает обширная судебная практика, ряд неприятных ситуаций возникает и после регистрации сделки. Может “найтись” неожиданно наследник. Или свои права на квартиру предъявит не воспользовавшийся своим правом приватизации проживавший здесь ранее человек, который много лет находился в местах лишения свободы.

Если что-то случилось, не опускайте руки!

Как избежать этих неприятностей? Во-первых, сопровождение сделки профессиональным юристом лишним не будет. Он детально проанализирует документы продавца. Кроме того, он точно знает, какие документы необходимо дополнительно у него запросить. Он составит договор купли-продажи с учетом всех особенностей сделки. Во-вторых, важно также рассчитываться за квартиру только после того, когда право собственности перейдет к вам. Для этого существует несколько видов безопасных расчетов, удобных и для продавца, и для покупателя. И, в-третьих, можно купить недвижимость с помощью риэлторской компании, которая несет финансовую ответственность по сделке. Не опускайте руки!


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Сегодня в 15:01, просмотров: 164, комментариев: 0


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