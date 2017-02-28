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​Гарантийный сертификат: панацея от проблемных сделок с недвижимостью? // ВИДЕО

Кто может гарантировать безопасность вашей сделки?

К сожалению, сегодня 3 покупателя недвижимости из 100 находятся в зоне риска и могут потерять и деньги, и приобретенную квартиру. Или, как минимум, получить вместе с новой квартирой нежелательных жильцов. Недавно такой случай произошел в Сургуте.

Не покупайте «кота в мешке»

Покупатель И. решил приобрести квартиру у продавца Б. Квартира не в ипотеке, не заложена, не обременена, не под арестом. Продавец действует от своего имени, а не по доверенности. Казалось бы, сделка абсолютно прозрачная, понятная и надежная. Но было одно но. Юристы риэлторской компании «Этажи» заметили в договоре купли-продажи, на основании которого продавец в свое время приобретал эту квартиру, одну занимательную строчку.

«В данной квартире сохраняют свое право проживания и пользования зарегистрированные ранее в ней лица: такие-то и такие-то», — так было написано в договоре. То есть, исходя из этого документа, квартира продается раз за разом вместе с некими людьми. Что предприняли юристы «Этажей»? Разыскали этих людей и попросили их написать нотариальный отказ от права пользования и проживания в этой квартире. Что и было сделано. Риск купить квартиру с посторонними людьми был нивелирован.

Гарантийный сертификат: кому и для чего?

Хорошо, когда вместе с вами профессиональные юристы? Все рассмотрят «под лупой», проанализируют, подготовят индивидуальный договор. Помимо этого, например, риэлторская компания «Этажи» несет также финансовую ответственность по сделке. Что это значит?

«Этажи» выдают своим клиентам — покупателям квартир на вторичном рынке и загородной недвижимости, гарантийный сертификат. Согласно положения о гарантийных обязательствах компания в течение одного года после регистрации сделки гарантирует возмещение ущерба покупателю в случае, если по решению суда его сделка будет признана недействительной. В Сургуте сумма компенсации из собственного страхового фонда компании составляет до трех миллионов рублей. Причем ущерб возмещается независимо от того, есть в данной ситуации вина компании или нет. Помимо этого, компания представляет интересы своего клиента в суде. С его делом работают профессиональные юристы. И эта юридическая помощь бесплатна для клиентов.

Потерял недвижимость, но вернул деньги

Как работает гарантийный сертификат? Рассмотрим на реальном случае, который произошел в Тюмени. Клиент компании «Этажи» — покупатель А. купил у продавца Е. земельный участок за три миллиона рублей. Сделка была благополучно зарегистрирована. Однако затем свое право на наследство предъявил наследник С., который 12 (!) лет не реализовывал свое право. Когда же участок был продан, он вспомнил о том, что ⅜ участка принадлежат ему как наследнику. Он обратился в суд, и суд признал его право на наследство. В результате покупатель А. оказался не полноправным собственником. Но у него, как у клиента «Этажей», был на руках гарантийный сертификат и он обратился в компанию за помощью.

Рассмотрев данную ситуацию и поняв, что судебные разбирательства могут затянуться не на один год, компания приняла решение о возмещении клиенту полной суммы затрат, то есть три миллиона рублей. Клиент согласился на данный вариант, получил деньги и нашел для себя другой земельный участок. Вопрос был решен в кратчайший срок.

Таких примеров достаточно. К сожалению, риски при покупке недвижимости существуют. Подумайте о том, кто будет вашим помощником в одной из самых важных сделок в вашей жизни — приобретении жилья. Обратите внимание на гарантию безопасной сделки от компании «Этажи»: эта услуга не имеет аналогов на российском рынке недвижимости.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 94, комментариев: 0


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