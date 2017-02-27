​«Этажи» — лидеры по выдаче ипотечных кредитов в России

17-18 февраля в Сочи прошла IV Всероссийская ежегодная конференция «Инновации рынка недвижимости» для партнеров Сбербанка, на которой компания «Этажи» признана крупнейшим партнером банка по выдаче ипотечных кредитов среди агентств недвижимости за 2016 год. Примечательно, что уже четвертый год подряд «Этажи» подтверждают это звание.

Вильдан Хусаинов, руководитель ипотечного департамента «Этажей», отмечает: «Мы находимся в плотном сотрудничестве со Сбербанком. Например, сейчас активно работаем над IT-интеграцией. В результате наших совместных усилий заметно уменьшаются трудозатраты обеих сторон, потому что документооборот становится автоматизированным, все процессы постепенно переходят в онлайн-сервисы. Это позволяет сократить сроки рассмотрения заявок, что является большим плюсом для наших клиентов. На сегодняшний день интегрированы более 30 городов. В 1 квартале 2017 году планируем подключить всю остальную сеть нашей компании, также активно обсуждаем возможность новых программных продуктов, которые будут востребованы рынком».

Стоит сказать, что Сбербанк снизил процентные ставки по кредитам. Теперь ипотека на квартиры в новостройках предоставляется от 10,4% до 11,4%, ставки на готовое жилье колеблются от 10,75 до 12,25%. А загородную недвижимость можно купить в кредит от 11,75 до 13,75% годовых.

Мы рады, что покупка жилья становится доступнее, и готовы помочь своим клиентам оформить ипотеку на максимально выгодных условиях. Обращайтесь по всем вопросам по телефону горячей линии (3462) 44-22-11 или приходите по адресу ул. Ленина, 17, 3 этаж, ТЦ «Рандеву».