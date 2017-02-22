​Компания «Этажи» вышла на европейский рынок

Федеральная риэлторская компания «Этажи» открыла первый офис в Европе. Тюменское агентство будет покорять Прибалтику: мастер-франшизу приобрели партнёры в Риге.

«Рынок здесь сложный, но перспективный. Цены в последнее время растут, во многом из-за недостаточного объема предложения: на город населением 700 тысяч человек приходится всего 5 тысяч квартир вторичного рынка. Для сравнения, в Тюмени на 700 тысяч приходится почти 20 тысяч квартир. Непривычный для нас момент - система ипотечного кредитования. Ставки на ипотеку находятся на уровне 1,8-2,3% годовых», - рассказал директор компании Ильдар Хусаинов. Он лично принял участие в торжественном «запуске» нового города.

Расположение офиса российские менеджеры считают удачным: в центре города недалеко от вокзала, среди гостиниц и отелей. Помещение небольшое, чуть более 200 квадратных метров. Но по местным меркам это солидная заявка. Латвия недавно пережила кризис рынка недвижимости, многие агентства испытывали трудности. Сейчас в самом крупном работает не более 50 риелторов, а большая часть специалистов по недвижимости трудится на правах индивидуальных предпринимателей. Руководитель компании считает: в этих условиях предстоит много работы, чтобы доказать эффективность своей модели бизнеса.

На открытии присутствовали ведущие специалисты тюменского отделения. Менеджер отдела продаж Жанна Завершенюк отметила инвестиционную привлекательность направления: «Рига прекрасный исторический город, здесь всегда много туристов. Недалеко находится крупный курорт Юрмала, популярный в том числе у наших соотечественников. Цены в Латвии сейчас привлекательные, инвестиции в недвижимость будут окупаться быстрее. Возможно, что сотрудничество с компанией «Этажи» принесет в Ригу дополнительный поток российских инвесторов благодаря направлению межрегиональных сделок».

Рига стала 62 городом, где работают «Этажи». Головной офис агентства находится в столице Западной Сибири, Тюмени. С 2000 года компания фактически разработала новую модель ведения риэлторского бизнеса. Это стало возможно благодаря развитию качества сервиса, налаживанию партнерских отношений с крупнейшими российскими банками и застройщиками, особое место занимают инвестиции в информационные технологии.