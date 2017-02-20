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​Снятие обременения: 6 шагов для продажи ипотечной квартиры

Один из популярных вопросов, которые нам задают клиенты - как быть, если я сейчас куплю недвижимость в ипотеку, а потом мне придется её срочно продать? При этом наши собеседники слышали, что продать ипотечную квартиру (дом, земельный участок) почти невозможно, потому что на нее накладывается какое-то “обременение”. Но что это такое и как работает, знают не все.

Что такое обременение?

Это юридический термин. Он обозначает особые условия, обязательства или запреты, которые по каким-то причинам наложены на объект недвижимости.

Например, особые условия возникают, когда квартира находится в ренте, аренде, доверительном управлении, ипотеке или когда на нее наложен арест. Все это - разные типы обременения.

Почему продать ипотечную квартиру трудно?

Потому что покупатель приобретает не только квартиру, но и “бонус”: долг в банке (то есть ваш невыплаченный кредит).

Ситуация 1. Покупатель готов заплатить наличными. Тогда ему придется внести аванс по договору или передать займ, размер которого покроет ваш ипотечный кредит. Получив деньги, вы спокойно закрываете ипотеку, становитесь полноправным собственником и оформляете сделку купли-продажи.

Но не все покупатели соглашаются вносить огромную предоплату. А если вы мошенник? Получите деньги и исчезнете.

Сравните: средний размер задатка в размере 50 000 рублей - это около двух процентов от стоимости недвижимости, а минимальный размер ипотечного долга начинается от 1000 - 1500 т.р.

К тому же, добросовестные продавцы не скрывают факт обременения, и им приходится снижать цену в среднем на 10%, чтобы найти покупателя.

Ситуация 2. Покупателю самому нужна ипотека (по статистике за 2016 год более 50% квартир куплены именно с помощью кредита).

В этом случае банк обязательно запросит у покупателя для одобрения имущества, принимаемого в залог, “чистое” свидетельство собственности и справку из ЕГРП без отметки об обременении. Покупатель запросит их у вас, а вы таких документов предоставить не можете, т.к. имущество в обременении.

Что делать?

Свободных денег на выплату ипотеки нет. Ждать истечения срока кредита 10-15-30 лет вы не можете. Есть 3 способа решить ситуацию. Первый - “от компании”, вторые два - рыночные альтернативы.

1. Обращайтесь к риелтору за услугой “Снятие обременения”.

“Снятие обременения*”- это краткосрочный займ за счёт собственного инвестиционного фонда риелторской компании и полное юридическое сопровождение сделки для клиента.

Вы получаете займ, закрываете ипотеку, а мы быстро находим покупателя и организуем саму процедуру снятия обременения.

2. Вы хотите взять потребительский кредит для погашения ипотеки.

Его банки оформляют неохотно, ведь на вас уже “висит” ипотека. Чтобы убедиться, что вы действительно платежеспособны, банк попросит собрать много документов.

Кроме того, выплачивать “потребы” невыгодно из-за высоких процентных ставок и коротких сроков кредитования. Как за 3-7 лет вернуть несколько миллионов с процентами?

3. Покупатель обслуживается и хочет получить ипотеку в том же банке, где у вас оформлен кредит.

У некоторых банков есть услуга “Передача ипотеки от одного заёмщика к другому”. То есть ваш кредит переоформят на покупателя квартиры. Ставку и условия пересчитают индивидуально для нового заёмщика. Но ему никто не может гарантировать, что банк сохранит выгодную ставку или ваши льготные условия, если они есть.

Директор юридического департамента Андрей Лесин рассказывает о "подводных камнях" этой услуги: “Основная трудность этого варианта в том, что передачу обязательство по кредиту выполняют всего несколько банков. Кроме того, они не смогут передать обязательства, если происходит нотариальная сделка (с долями, с прописанными в квартире несовершеннолетними детьми) - нотариусы работают только с “чистыми” квартирами без обременения”.

Вы заказали “Снятие обременения”. Какие у вас есть гарантии?

Компания гарантирует финансовую безопасность и юридическую чистоту сделок. За ходом всех операций следит служба безопасности, а документы проходят экспертизу в юридическом отделе.

- С услугой “Снятие обременения” продать квартиру можно по рыночной цене - вы не потеряете в деньгах;

- на квартиру будут действовать все соц.программы - мы не упустим ни одного потенциального покупателя;

- нам потребуется минимальный пакет документов - вы экономите время и, соответственно, деньги;

- мы не закладываем в услугу скрытые комиссии и переплаты - вы точно знаете, сколько денег понадобится.

Если хотите узнать подробности, звоните по номеру+7 (3462) 44-22-11

Совет: повышайте юридическую и финансовую грамотность. Так вы обезопасите себя от многих неприятных случаев и сможете эффективнее использовать семейный бюджет.

* Предложение не является публичной офертой. Услуга предоставляется клиентам, продающим недвижимость через компанию “Этажи”. Подробную информацию об условиях Вы можете получить в офисах компании “Этажи” и по тел. +7 (3462) 44-22-11. Подавая заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных компанией “Этажи”.


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20 февраля в 17:07, просмотров: 266, комментариев: 0


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