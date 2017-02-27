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​Ипотека без первоначального взноса с Брусникой

В Сургуте стартовала новая программа кредитования, которая призвана заменить ипотеку с государственной поддержкой.

Основная проблема для всех, кто хочет купить квартиру в ипотеку – первоначальный взнос. Не всегда есть возможность продать свою квартиру или воспользоваться накоплениями. Взять потребительский кредит на первоначальный взнос – добавить себе лишних платежей.

Для её решения компания Брусника и Сургутнефтегазбанк объединили усилия и вывели новый продукт «Ипотека без первоначального взноса», который сейчас действует в акционном формате.

«Данная ипотечная программа дает хорошую возможность нашим клиентам обрести собственное жилье. На сегодняшний день это один из лучших банковских продуктов по улучшению жилищных условий. Сургутнефтегазбанк – единственный банк в нашем регионе, который предоставляет данный вид кредитования на покупку новой квартиры у компании Брусника», поясняет директор розничного бизнеса Сургутнефтегазбанка Наталья Гюлемерова.

Справка: Ежегодно компания строит и продает 4 000 квартир в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге. Брусника уделяет внимание качеству и инновациям в строительстве.

На часть квартир, при оформлении ипотеки через Сургутнефтегазбанк, компания Брусника компенсирует процентную ставку на первые два года – от 9% годовых*. То есть ставка и платеж становится меньше.

Ипотека с Брусникой – от 9% годовых*

«Компания Брусника предлагает удобный сервис покупки. Для многих наших клиентов важный вопрос при покупке новой квартиры в ипотеку – поиск первоначального взноса. Учитывая эту потребность, Брусника в партнерстве с Сургутнефтегазбанком предлагают хорошую альтернативу для тех, кто арендует жилье или копит на первый взнос», говорит Максим Филин, директор по продажам компании Брусника в Сургуте.

Выбрать подходящую квартиру, получить консультацию по ипотечной программе и подать заявку на ипотеку можно в офисе продаж компании Брусника по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Заявка рассматривается от одного до пяти рабочих дней.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru.

* юридическая информация:

Застройщик ООО «Брусника. Сургут». Проектные декларации на сайте www.surgut.brusnika.ru. Программа «Ипотека без первого взноса» предоставляется АО БАНК «СНГБ» и распространяется на объекты ООО «Брусника. Сургут» – квартал «Новин» (первый и второй дом) в г. Сургуте. Размер процентной ставки: При получении кредита на сумму 3 200 000 рублей на срок 15 лет, без первоначального взноса, процентная ставка составляет 9% на первые два года действия кредитного договора. По завершению льготного периода, действует ставка 12,55% для работников организаций, обслуживающихся в АО БАНК «СНГБ» в рамках договора на расчетное обслуживание («зарплатный проект»); 12,95% для прочих клиентов. Условия программы кредитования: Первоначальный взнос от 0 до 10%. Срок кредита до 30 лет. Схема гашения аннуитетная. Сумма кредита до 8 000 000 руб. Обеспечение: залог имущественных прав (требований) / залог приобретаемого недвижимого имущества. Требования к заемщику: Возраст – от 21 года до 70 лет. Стаж работы – не менее 6 месяцев на последнем месте работы. Уровень заработной платы – не менее 15 000 рублей. Адрес регистрации: г. Сургут и Сургутский район; г. Нефтеюганск и Нефтеюганский район; г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район; г. Тюмень и Тюменский район; г. Москва, Московская область, Тверская обл.; г. Кириши, Киришский район, г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Новгородская обл., г. Псков, Псковская обл., Калининградская обл. Данные актуальны с 01 февраля по 30 апреля 2017 года до появления новой информации. АО БАНК «СНГБ», Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-64 или на сайте: www.surgut.brusnika.ru. Реклама не является публичной офертой.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 156, комментариев: 0


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